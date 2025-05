video suggerito

Elezioni comunali 2025 a Volla, quando e come si vota: liste e candidati Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per eleggere il nuovo sindaco di Nola. L'eventuale ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno.

A cura di Vincenzo Cimmino

Volla torna alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Sei i candidati, Roberto Barbato, Gennaro Burriello, Lino Donato, Giuliano Di Costanzo, Pasquale Di Marzo e Gianluca Pipolo. Il comune nella Città metropolitana di Napoli è tra i 15 municipi campani chiamati alle elezioni amministrative 2025. Le votazioni si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio, con l'eventuale turno di ballottaggio previsto per l'8 e il 9 giugno, in concomitanza con il voto per i cinque referendum abrogativi. In entrambi i casi i seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle 23 e il giorno dopo, il lunedì, dalle ore 7 alle 15. Affluenza e risultati si potranno seguire online sulla piattaforma web Eligendo e sull'app Eligendo mobile, a cura della direzione centrale per i Servizi elettorali del ministero dell'Interno.

Quando si vota a Volla

Con una popolazione di 25.369 abitanti, Nola è tra i comuni nella Città metropolitana di Napoli al voto più popolosi. I suoi 20.828 elettori sono chiamati a votare nelle 20 sezioni elettorali aperte dopo le dimissioni della maggioranza del consiglio comunale. I cittadini potranno esprimere la loro preferenza domenica 25 e lunedì 26 maggio, con l'eventuale turno di ballottaggio previsto per l'8 e il 9 giugno. In entrambi i casi i seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle 23 e il giorno dopo, il lunedì, dalle ore 7 alle 15. Lo spoglio dei voti inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne.

Chi sono i candidati sindaco alle amministrative

Sono sei i candidati a sindaco per Volla, nella città metropolitana di Napoli. Roberto Barbato, Gennaro Burriello, Lino Donato, Giuliano Di Costanzo, Pasquale Di Marzo e Gianluca Pipolo. Barbato è sostenuto da La mia Volla. Burriello è appoggiato da Potere al popolo. Donato è portato da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Radici in comune. Di Costanzo è supportato da Partito democratico, Liberi insieme, Moderati per Volla e Viva Volla. Di Marzo è appoggiato da Il giglio legalità e giustizia, Oblò per Volla, Uniamo Volla e Volla 2025. Pipolo è sostenuto da Per – persone comunità e Noi con Volla.

Candidato sindaco Roberto Barbato: la lista

Roberto Barbato è sostenuto da La mia Volla.

La Mia Volla: Anna Buonincontro, Giuseppina Barbato, Sara Barbato, Ermelinda Sicignano, Ivan Costantino, Gianmarco Scerbo, Francesco Sommella, Mario Alemanno, Francesco Cappiello, Antonio Flaminio, Paolo Manfredi, Andrea Lombardi, Christian Viscovo, Immacolata Casagrande, Cristina Ambrosio.

Candidato sindaco Gennaro Burriello: la lista

Gennaro Burriello è appoggiato da Potere al popolo.

Potere al Popolo: Cristian De Luca, Paola Borrelli, Fabiana Boccanfuso, Maria Dell’Aversano, Giovanni Esposito, Antonio De Francesco, Lucia Citarella, Vincenzo Palma, Danilo Alvino, Mirko Ferraiolo, Anna Coppola, Gabriele Molisso, Luigi Rosapallida, Tiziana Esposito, Rachele Borrelli, Carmela D’Anna.

Candidato sindaco Lino Donato: le liste

Lino Donato è portato da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Radici in comune.

Forza Italia: Antonio Argentino, Ottavio Avallone, Vincenzo Borrelli, Stefano Cammisa, Carlo Eduardo Capone, Fabio Cimmino Giuliana Coppola, Giuseppe Cozzuto, Fernanda Di Rosa, Lidia Formisano, Santola Lana, Ernesto Mellone, Orsola Milano, Ivan Russo, Raffaele Romano, Imma Veneruso.

Fratelli d’Italia: Giuseppe Annone, Salvatore Barone, Oriana Cerbone, Jessica Regina Contacolli, Anna Cozzolino, Immacolata Esposito, Fabio Marchisano, Dario Musella, Antonio Neri,Romina Petraglia, Gelsomina Rastelli, Antonio Rea, Pasquale Romano, Renata Rosolino, Giuseppe Russo, Vincenzo Viola.

Radici in comune: Ivan Aprea, Andrea Simona Carrino, Maria Coppeto, Antonio De Micco, Assunta Di Costanzo, Anna Di Prisco, Sabrina Esposito, Cristina Frenna, Pasquale Luongo, Giovanna Maddaloni, Benedetta Martusciello, Pasquale Nardiello, Ciro Petrazzuolo, Giuseppe Raccioppoli, Antonio Scarpato, Carmela Tufano.

Candidato sindaco Giuliano Di Costanzo: le liste

Giuliano Di Costanzo è supportato da Partito democratico, Liberi insieme, Moderati per Volla e Viva Volla.

Partito Democratico: Luigi Pacella, Filippo Alaia detto Buonocore, Gianluca Ciriello, Luca Cice, Carmela Costagliola detta Lilly, Vincenzo Di Costanzo, Giuseppe Granato, Gennaro Iannuzzi, Melania La Rocca detta Melania, Federica Minopoli, Daniela Petrone, Rosa Praticò, Maria Cristina Rea, Giovanni Scardino.

Liberi Insieme: Miriam Buonincontro, Teresa Cacace, Claudia Cavallo, Armando D’Auria, Eduardo Ciro De Crescenzo, Vito Antonio Fico, Maddalena Finiello, Giuseppina Galiero, Pasquale La Rocca, Massimo Lucarelli, Paola Papa, Gennaro Persico, Viviana Russo detta Viviana Caf, Gennaro De Simone.

Moderati per Volla: Luisa Addezio, Raffaele Ascione, Lorenza Autiero, Roberta Cirella, Michele De Micco, Raffaele De Rosa, Immacolata Del Gesso, Vincenzo Manfellotti, Daniela Manno, Simona Mauriello, Francesco Montanino, Daniele Napoletano, Raffaele Olivieri, Renata Ottavia Piro, Silvio Schettino, Mariarosaria Stanziano.

Viva Volla: Alessandra Cefariello detta Bove, Cira Del Sole, Gerardo Di Rosario, Annapia Dubbioso, Dario Esposito, Angelo Ferraro, Nunzia Giordano, Francesco Ioime, Marco Lustri, Rosario Matteo, Rosario Raciti, Pasqualino Sannino, Maria Rosaria Scala, Ciro Scognamiglio, Fabiana Tazza, Desireè Maria Tundo detta Desy.

Candidato sindaco Pasquale Di Marzo: le liste

Pasquale Di Marzo è appoggiato da Il giglio legalità e giustizia, Oblò per Volla, Uniamo Volla e Volla 2025.

Il Giglio Legalità e Giustizia: Fabio Alaia, Francesca Battaglia, Giuseppe Bolero, Marianna Cirella, Raffaele De Stefano, Antonio Fonzo, Bianca Incarnato detta Bianca, Vincenzo Izzo, Mario Martucci, Emanuele Angelo Napoli detto Emanuele, Teresa Napoli detta Teresa, Monica Perna, Marco Russo detto Marco, Salvatore Russo detto Sasi, Maria Immacolata Tortora detta Marilù, Anna Tortora detta Anna.

Oblò per Volla: Luigi Battaglia, Luigi Cerbone, Ciro D’Agostino, Salvatore Di Salvo, Ilaria Giamminelli, Massimo Marciano, Salvatore Marrazzo detto Sasi, Pasqualina Mastrogiacomo detta Lina, Simone Musella, Noemi Napolitano, Concetta Picardi detta Imma, Raffaele Ricciardi, Marco Sarno, Sabrina Sommella, Myriam Spisto, Luigi Vitrone.

Uniamo Volla: Ciro Amorosi, Daniele Borrelli, Raffaele Castiello, Concetta Corvino detta Tina, Filomena De Lucia, Domenico Del Luongo, Carmela Della Ragione, Salvatore Fusco, Antonio Esposito, Giovanni Gala, Domenico Liccardo detto Mimmo, Mariarca Liccardo detta Marica, Marco Manna, Francesco Mignano, Rosa Saturno,Angela Sgritto

Volla 2025: Giovanni Amabile, Giuseppe Cozzolino detto Pino, Domenico Natalia, Nunzia Giustezza, Armando Picardi, Giovanni Riccio detto Giovannone, Annarita Bergamene, Antonietta Carbonaro, Maria Cacace, Regina Cantone, Alberto Izzo, Luigi Di Martino, Vittorio Esposito detto Vittorio, Monica Esposito detta Monica, Carla Ruggiero, Lucia Violante.

Candidato sindaco Gianluca Pipolo: le liste

Gianluca Pipolo è sostenuto da Per – persone comunità e Noi con Volla.

Per – Persone Comunità: Gennaro Borrelli, Serena Cusano, Stefania Esposito, Giovanni Ferreri, Stefania Freda, Pasquale Gaudino, Maria Maglione, Maria Napolitano detta Marianna, Serena Orlandino, Pasquale Perrella, Alfonso Petrone, Alfredo Ramondini, Gennaro Russo, Ferdinando Sorgente, Stella Velotta.

Noi con Volla: Raffaella Cristina Bellizzi, Assunta D’Agostino, Ciro Damiano, Martina D’Andrea, Flora Formisano, Angelo Gifuni, Antonella Grenni, Franco Langella, Dolores Mele, Ciro Nappi, Domenico Pirozzi, Salvatore Sanseverino, Martina Scognamiglio, Aniello Sicignano, Antonio Sommella, Cinzia Zeno.

Come si vota alle comunali

Volla, con oltre 15mila abitanti, adotta il sistema maggioritario a doppio turno. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale e con sistema a maggioranza assoluta. Vince il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti validi e se nessun candidato raggiunte tale quorum, si passa al secondo turno di votazioni, previsto per l'8 e il 9 giugno. Ciascun elettore può votare per un candidato sindaco e per una delle liste a esso collegate, ma anche per un candidato non collegato alla lista prescelta. Vale il voto disgiunto.