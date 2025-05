video suggerito

Elezioni comunali 2025 a Giugliano in Campania, quando e come si vota: liste e candidati Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per eleggere il nuovo sindaco di Giugliano in Campania. L'eventuale ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno.

A cura di Vincenzo Cimmino

Giugliano in Campania torna alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Tre i candidati, Diego D'Alterio, Giovanni Pianese e Salvatore Pezzella. Il comune nella Città metropolitana di Napoli è tra i 15 municipi campani chiamati alle elezioni amministrative 2025. Le votazioni si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio, con l'eventuale turno di ballottaggio previsto per l'8 e il 9 giugno, in concomitanza con il voto per i cinque referendum abrogativi. In entrambi i casi i seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle 23 e il giorno dopo, il lunedì, dalle ore 7 alle 15. Affluenza e risultati si potranno seguire online sulla piattaforma web Eligendo e sull'app Eligendo mobile, a cura della direzione centrale per i Servizi elettorali del ministero dell'Interno.

Quando si vota a Giugliano in Campania

Con una popolazione di 123.758 abitanti, Giugliano in Campania è il comune nella Città metropolitana di Napoli al voto più popoloso. I suoi 100.568 elettori sono chiamati a votare nelle 100 sezioni elettorali aperte dopo le dimissioni della maggioranza del consiglio comunale. I cittadini potranno esprimere la loro preferenza domenica 25 e lunedì 26 maggio, con l'eventuale turno di ballottaggio previsto per l'8 e il 9 giugno. In entrambi i casi i seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle 23 e il giorno dopo, il lunedì, dalle ore 7 alle 15. Lo spoglio dei voti inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne.

Chi sono i candidati sindaco alle amministrative

Sono tre i candidati a sindaco per Giugliano in Campania, nella città metropolitana di Napoli. Diego D'Alterio, Giovanni Pianese e Salvatore Pezzella. D'Alterio è appoggiato da Partito democratico, Azione, Italia viva, Giugliano democratica, lista Guarino e Comitato civico costiero. Pianese è sostenuto da Fratelli d'Italia, Nuovo Psi, Forza Italia, Udc, Vivere Giugliano, Insieme per Giugliano e Noi per Giugliano. Singola lista civica per Pezzella, Salvatore Pezzella sindaco.

Candidato sindaco Diego D'Alterio: le liste

Diego D'Alterio è appoggiato da Partito democratico, Azione, Italia viva, Giugliano democratica, lista Guarino e Comitato civico costiero.

Partito Democratico: Guido Agliata, Maria Saveria Di Marino, Carmelo Arcieri, Ilaria Fasano, Francesco Cacciapuoti, Roberta Napolitano, Adriano Castaldo, Luigia Palmieri detta Gina, Alfredo Cerasuolo, Antonella Parlato, Francesco Comune, Matilde Porpora, Giuseppe Di Girolamo, Ida Quaranta, Guido Donadio, Carla Rimoli, Vincenzo Esposito, Anna Giulia Russo, Luigi Fiumara, Paola Visconti, Giuliano Galluccio, Ferdinando Giglio, Giovanni Lumacone, Raffaele Gaspare Pianese, Giovanni Pirozzi, Vincenzo Riccardo, Angela Pennacchio.

Azione: Angelo Abbate, Salvatore Adinolfi, Filomena Albano, Nicola Capece, Ylenia Caliendo, Pasquale Caporaso, Gennaro Catrini, Kiara Contemi, Filomena D’Alterio, Flavia d’Antonio, Sandro D’Auria, Giuseppina Di Girolamo, Michele Di Siena, Rodolfo Luca Firoso, Carmen Iodice, Anastasia KastioveliKi detta Anastasia, Carmine La Rocca, Rosario Manna, Maria Grazia Marano, Roberta Matera, Rosario Ragosta, Greta Riccio, Luca Rinopoli, Maria Russo, Domenico Sansone, Liliana Carla Stinga, Cristoforo Tartarone, Simona Tedeschi.

Italia Viva: Raffaellina Acone, Giovanni Alfiero, Rita Aveta, Susanna Bosco, Teresa Bove, Giuseppina Capasso, Gerardo Cirillo, Giuseppe Conte, Vincenzo De Martino, Ferdinando De Vito, Francesco Di Domenico, Nicola Di Luciano, Marco Di Vaio, Alessandro Luigi Ferrante, Raffaella Granata, Francesco Iodice, Marco Luongo, Leopoldo Mallardo, Giuseppe Midiceste, Marcello Montiere, Francesco Molitierno, Concetta Musella, Giulia Palma, Alessandro Pastore, Rosa Pennacchio, Isabella Riccardo, Salvatore Rinaldi, Marco Rivelli, Melania Sanges, Jolanda Taglialatela, Maria Tufo, Biagio Zara.

Giugliano Democratica: Antonio Granata, Veronica Auciello, Carlo Carleo, Clementina Ciccarelli detto Clementina, Domenica Citarella, Grazia Colaiacolo detta Grazia, Romina Cusma’, Salvatore D’Agostino detto Dago, Silvana Di Finizio, Pasquale Di Tuccio, Salvatore Esposito, Paolo Fammiano, Rosario Gravina, Gennaro Guarino detto Genny, Gianluca Manfellotto, Mario Maisto, Giovanna Moraca, Bianca Geltrude Perna, Maria Pragliola, Stefano Pirozzi, Giuseppina Riccio, Antonio Ronca, Giovanni Rienzo, Daniela Salierni, Davide Salvatore, Giovanna Smarrazzo, Sara Enea Santopaolo detta Sara, Geltrude Francese, Raffaele Tesone, Carmela Zammartino, Maurizio Di Gennaro.

Lista Guarino: Luigi Guarino, Sergio Acampa, Immacolata Bianco, Antonio Brancaccio, Vincenzo Braucci, Rispo Capuano, Fabio Cerminara, Giuseppe Micheal Cusma, Giuseppina D’Ambrosio, Angela Granata, Patrizia Ingenito, Caterina Migliaccio detta Katia, Cristina Nasti, Pasquale Pinto, Giuseppina Peluso, Gennaro Pignatelli, Giovanni Pane, Giuseppe Pollio, Mikaela Postiglione, Alessandra Scibila, Roberto Spagnolo, Pietro Sorce, Baldassarre Tambaro, Giuseppe Zaccagnini, Filomena Canistro, Rosa Ioffredo, Adriano La Rotonda, Daniela Aveta, Maria Lorenza Vallefuoco, Marco Calabrese.

Comitato Civico Costiero: Francesco Gambardella detto Franco, Monica Giordano, Luigi Ruggiero, Maria Assunta Lucchese detta Mariolina, Casimiro Massarelli, Emilia Aversa, Flavia Buongiovanni, Alfredo Abbisogno, Lucia Battimelli, Maria Battaglia detta Mariapia, Francesco Gioia detto Franco, Paola Petrellese, Anna Maria Filale, Maria Grazie Del Giudice, Renata Marino, Carmela Daun detta Melina, Rosaria Sciullo, Salvatore Damiani, Giuseppe Catuogno, Mirna Iannone, Liliana Comes detta Liliana, Massimo Sbrizzi, Giovanni Castelli, Paola Sales, Concetta De Marco, Annarita PIccegna, Aniello Fontanella.

Candidato sindaco Giovanni Pianese: le liste

Giovanni Pianese è sostenuto da Fratelli d'Italia, Nuovo Psi, Forza Italia, Udc, Vivere Giugliano con Pianese sindaco, Insieme per Giugliano e Noi con Giugliano.

Fratelli d'Italia: Francesco Iovinella, Pasquale Ascione, ,Gianluca Acanfora, Gaetano Aprovitola, Luigi Argiuolo, Paola Arabia, Brenda Barletta, Dario Barrella, Antonio Basile, Salvatore Buonanno, Anna Cannella, Sabrina Capasso, Maria Laura Ciccarelli, Maria Paola D'Abbronzo, Francesco Di Lanno, Francesco Gargiulo, Veronica Guarino, Sofia Hamza detta Mezzone, Filomena Lanzaro, Raffaele Magno, Massimo Panico, Giuseppe Paolone, Annunziata Pennacchio detta Tina, Katia Petito, Aniello Pirozzi, Gisela Tammaro, Vincenza Tartarone detta Enza.

Nuovo Psi: Francesco Mallardo, Luida Bifolchetti detta Lisa, Elodia Caccavale, Claudia Cardinale, Lucia Catelli, Francesco Chianese, Rosaria D'Agostino, Raffaela D'Alterio, Lucia Ferraro, Santa Granata, Sirontina Guitto, Nadia Leone, Stefano Maisto, Antonella Mallardo, Maria Grazia Migilaccio, Teresa Migliaccio, Mario Maiorca, Moraca Magnano, Matteo Miraglia, Ferdinando Normino, Pasquale Palladino, Patrizia Palma, Giacomo Palumbo, Francesco Panico, Felice Pirozzi, Miriam Rigione, Andrea Ronga, Fabio Russo, Valeria Panico, Salvatore De Feo, Federica Ciotola, Giuseppina D'Orta detta Giusy.

Forza Italia: Francesco Nicola Maria Petricione, Caterina Sestile, Francesco Caruso, Giovanni Pirozzi, Valentina Pugliese, Maria Diana, Rosaria Di Nardo, Nicola Sobano, Rosangela Parisi, Rodolfo Di Domenico, Filomena Pagano detta Mena, Raffaele Santonicola, Luigi Russo, Pietro Russo, Alessandra Pagano detta Ale, Immacolata Ferro, Vincenzo Tarallo Teresa Di Girolamo, Francesco Saverio Ricci, Raffaella Pisdimonte, Teresa Frecciarulo detta Frecola, Luigi Benincasa, Annalisa Iovino, Annalisa Chiacchio, Annalisa Fazzali, Daniele Smarrazzo, Lucia Ciccarelli e Raffaele Barbato.

Udc Roberto Tutino, Domenico Panico, Elvira Tamburrino, Caterina Pirozzi detta Katia, Giovanni Russo, Margherita D’Abbrunzo, Paolo Di Nardo, Stefano Franciosi, Carmela Bruna Sciorio, Antonio Barbato, Michela Graziano, Nicola Vastarella, Antonella Barone, Salvatore Del Puente, Milena Di Gennaro, Cosimo Volpicelli, Elena Iovinelli, Antonio Triola, Adele Perillo un Cesaro, Fabio Spisto, Michela Pennacchio, Enrico Marsella, Domenica Lazzari, Alessandro Mennella, Susanna Lembo, Francesco Pio Marino, Vincenzo Cerqua, Teresa Masuottolo, Luigi Amato.

Vivere Giugliano con Pianese sindaco: Maddalena Abbate detta Elena, Annaclaudia Bosco, Anna Capasso, Roberta Carrino, Michela Coppola, Alessandra De Gregorio, Enrico Del Grosso, Sebastiano Di Vilio, Felice Galluccio, Fabrizio Lipiello, Raffaele Lucaioli, Domenico Maietta, Marilena Maisto, Michele Masiell0, Crescenzo Pezzella, Alberta Petriccione, Gianluca Pianese, Domenico Ripa, Anna Russo, MariaGrazia Smarrazzo.

Insieme per Giugliano: Francesco Pugliese, Antonio Abbate, Pasquale Cacciapuoti, Susanna Capuano, Ida Carleo, Antonia Cecere, Immacolata Ceprano, Pasqualina Cerqua, Nicola Ciccarelli, Rosa Ciccarelli, Giuseppe Cipolletta, Giuseppe D’Abbrunzo, Mariarosaria D’Alterio, Maria De Rosa, Domenico Di Girolamo, Carmen Di Lella, Caterina Di Nardo, Amalia Felaco, Domenico Iovinella, Mariaelena Maisto, Cresenzo Marano, Jessica Messina, Mariateresa Palumbo, Antonio Picaro, Carolina Romero Acosta, Antonio Ronconi, Lucrezia Tesone.

Noi con Giugliano: Ida Battista, Ciro Bonavita, Nicola Borzachilli, Pierluigi Cacciapuoti, Maria Ciccarelli, Biagio D’Alterio, Valeria De Simone, Fiorella Di Falco detta Fiorella, Giovanni Di Matteo, Michela Faito, Chiara Galdi, Andrea Galluccio, Linda Germano, Andrea Maiorano, Luigi Mallardo, Alfredo Mariani, Antonio Mattiello, Ciro Pandolfi, Raffaele Parisi, Pasquale Romano, Rosa Ruocco, Luisa Russo, Antonietta Russo, Francesco Sabino, Luca Scarico, Caterina Sequino, Vincenzo Sivari, Maurizio Sperauzza, Rosy Antignano.

Candidato sindaco Salvatore Pezzella: la lista

Singola lista civica per Salvatore Pezzella, Salvatore Pezzella sindaco.

Salvatore Pezzella Sindaco: Pasquale Granata, Nikla Iacolare, Giuseppe Marrone, Annamaria Vitale, Vincenzo Palma, Barbara Gisini, Francesco Migliaccio, Rosa Mallardo, Barbara Gargiulo, Salvatore Paparo, Anna Di Liberti, Gianluca Grieco, Vincenza D’Alterio, Ciro Giustiniani, Antonella Rispo, Maddalena Pennacchio, Valentina Baldassarre, Maria Teresa Basile, Consiglia Barca, Maria Palma, Angela Pezzella.

Come si vota alle comunali

Giugliano in Campania, con oltre 15mila abitanti, adotta il sistema maggioritario a doppio turno. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale e con sistema a maggioranza assoluta. Vince il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti validi e se nessun candidato raggiunte tale quorum, si passa al secondo turno di votazioni, previsto per l'8 e il 9 giugno. Ciascun elettore può votare per un candidato sindaco e per una delle liste a esso collegate, ma anche per un candidato non collegato alla lista prescelta. Vale il voto disgiunto.