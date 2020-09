A Vincenzo De Luca 32 consiglieri regionali, compreso il governatore, 12 al centrodestra con Stefano Caldoro, mentre il Movimento 5 Stelle conferma i 7 consiglieri. Questa una delle prime ipotesi sull'attribuzione dei seggi al consiglio regionale della Campania, all'indomani della chiusura delle urne e al termine degli scrutini.

In dettaglio, Pd 8 consiglieri, De Luca presidente 6, Campania Libera 2, Italia Viva 3, Europa Verde 1, Psi 1, Noi Campani 2, Centro Democratico 1, Liberal Democratici 2, Devvero Verdi 1, +Campania in Europa 1, Fare Democratico-Popolari 2, Per le Persone e le Comunità 1. Senza consiglieri Repubblicani e Democratici e Progressisti. Nel complesso alla coalizione di centrosinistra andrebbero 31 consiglieri, più il governatore De Luca, 32. Mentre al centrodestra andrebbero 12 consiglieri, compreso Stefano Caldoro, Fi 3, Lega 3, Caldoro presidente 1, FdI 4. Altri 7 consiglieri infine al Movimento 5 Stelle.