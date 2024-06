video suggerito

Elezioni Avellino 2024, affluenza al 56,59% alle 19 del 9 giugno Manca poco alla chiusura delle urne. Ad Avellino, dove si vota per rinnovare il Consiglio comunale e scegliere il nuovo sindaco, l’affluenza alle ore 19 è stata del 56,59%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alle 23 si chiuderanno i seggi elettorali e si sancirà la fine di questa tornata elettorale: ieri e oggi, infatti, in molti Comuni si è votato per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale, mentre in contemporanea, in tutta Italia, si è votato anche per le Europee. In Campania, tra i Comuni chiamati al voto, c'è stato anche il capoluogo di provincia Avellino: gli ultimi dati sull'affluenza, aggiornati alle ore 19 di oggi, domenica 9 giugno, indicano che il 56,59% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne, mentre alle 12 l'affluenza era al 36,67%.

I dati sull'affluenza nella provincia di Avellino alle ore 19

Sono stati ben 42 i Comuni in provincia di Avellino chiamati al voto ieri e oggi. Ecco, di seguito, i dati sull'affluenza alle urne nei diversi Comuni irpini, aggiornati alle ore 19:

Altavilla Irpina: 38,27%

Avellino: 56,59%

Bisaccia: 52,11%

Bonito: 57,30%

Candida: 66,67%

Carife: 69,64%

Cassano Irpino: 36,65%

Castel Baronia: 50,49%

Castelvenere Sul Calore: 60,41%

Cesinali: 63,46%

Chiusano San Domenico: 49,51%

Contrada: 55,12%

Domicella: 71,24%

Grottolella: 63,29%

Melito Irpino: 52,33%

Mercogliano: 59,87%

Mirabella Eclano: 52,93%

Montecalvo Irpino: 50,26%

Montefusco: 43,29%

Montella: 45,91%

Montoro: 59,12%

Morra De Sanctis: 38,2%

Moschiano: 52,47%

Parolise: 41,07%

Paternopoli: 57,46%

Salza Irpina: 58,52%

San Michele di Serino: 58,74%

San Nicola Baronia: 47,24%

San Sossio Baronia: 50,12%

Sant'Andrea di Conza: 67,05%

Santa Lucia di Serino: 45,17%

Santa Paolina: 45,73%

Savignano Irpino: 49,8%

Taurano: 69,25%

Taurasi: 66,27%

Torrioni: 37,47%

Trevico: 47,35%

Tufo: 46,07%

Vallesaccarda: 55,12%

Venticano: 71,59%

Villanova del Battista: 50,48%

Zungoli: 32,65%