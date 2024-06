video suggerito

Elezioni Avellino 2024, affluenza al 36,67% alle 12 del 9 giugno: vota anche l’ex sindaco ai domiciliari L’affluenza alle urne per le elezioni comunali ad Avellino è del 36,67% alle ore 12 del 9 giugno. Il Gip ha autorizzato l’ex sindaco Festa a recarsi al seggio per votare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Affluenza al 36,67% ad Avellino per le elezioni comunali 2024 per eleggere il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale, secondo i dati del Ministero dell'Interno (72 sezioni su 72 pervenute), aggiornati alle ore 12,00 di oggi, domenica 9 giugno, seconda giornata di voto. Le elezioni amministrative si stanno svolgendo in contemporanea con quelle Europee, nell'ambito dell'Election Day. Ieri sera, ad Avellino città l'affluenza si era chiusa al 24,17% alle ore 23,00. Altri dati sull'affluenza saranno comunicati alle 19 e alle 23. Anche oggi i seggi resteranno aperti fino alle 23,00. Subito dopo comincerà lo spoglio dei voti.

Sono 42 i Comuni al voto nella provincia di Avellino, tra i quali il capoluogo irpino. Tra i maggiori figurano anche Montoro (19.396 abitanti) e Mercogliano (11.635 abitanti). Nella precedente tornata elettorale, quella del 2019, si era votato soltanto per un giorno, il 26 maggio. Tenendo conto delle rilevazioni progressive e non dell'orario, l'affluenza delle scorse elezioni era stata del 17.30% (dato rilevato alle 12 di domenica 26 maggio); l'affluenza totale, rilevata alle 23, era stata del 71,7% (pari a 33.381 elettori su un totale di 46.557 aventi diritto).,

Ha votato l'ex sindaco Festa ai domiciliari

Alle scorse elezioni era stato eletto Gianluca Festa, attualmente agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta sugli appalti comunali. L'ex primo cittadino uscente era stato arrestato il 18 aprile. Lo scorso 26 marzo aveva presentato le dimissioni, diventate effettive il 16 aprile, e contestualmente il Prefetto aveva nominato un commissario. Oggi Festa si è recato a votare per le elezioni comunali ed Europee. Il Gip del Tribunale di Avellino ha accolto la sua richiesta, autorizzandolo a recarsi al seggio, dove Festa si è recato a piedi questa mattina alle 7, salutando anche presidente e componenti dell'ufficio elettorale. Al termine del voto è tornato a casa.

Anche la precedente amministrazione si era conclusa con un commissariamento, ma dopo appena quattro mesi: Vincenzo Ciampi era stato in carica dal luglio al novembre 2018; le elezioni si erano tenute il 10 giugno 2018, l'affluenza alle 23 era stata del 71.2 degli aventi diritto.

In corsa 7 candidati sindaco

Avendo Avellino una popolazione maggiore a 15mila abitanti, se nessuno dei candidati otterrà una maggioranza assoluta al primo turno ci sarà il ballottaggio. I candidati sindaco sono sette:

Vittorio Boccieri (Progetto Avellino Futura)

Aldo D'Andrea (Unità Popolare per Avellino)

Antonio Gengaro (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Per Avellino con Gengaro)

Rino Genovese (Patto civico per Avellino, Forza Avellino, Moderati e Riformisti, La Rondine, Cittadini in Movimento)

Modestino Iandoli (Fratelli d'Italia)

Laura Nargi (Davvero, Siamo Avellino, Viva la Libertà)

Gennaro Romei (Unione di Centro)