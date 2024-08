video suggerito

L’ecomostro ai Colli Aminei non c’è più, demolito totalmente dopo 60 anni: cosa potrebbe diventare Completato l’abbattimento dell’edificio incompiuto dagli anni ’60. Acampora (Pd): “Finalmente, ora la riqualificazione”. Cosa potrebbe diventare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ecomostro di viale Colli Aminei non c'è più. È stato demolito totalmente. Per 60 anni è stato simbolo di degrado nel quartiere collinare di Napoli. Le operazioni di abbattimento si sono concluse ieri. Sul posto adesso solo una montagna di macerie, che dovranno essere rimosse nei prossimi giorni. "Finalmente – commenta il consigliere comunale Gennaro Acampora, capogruppo Pd in consiglio comunale – si conclude l'abbattimento di tutti i piani del palazzo in viale Colli Aminei 11 A".

Completato l'abbattimento, ora via le macerie

Anche oggi, sabato 10 agosto, resta in vigore "il dispositivo di viabilità straordinaria per la messa in sicurezza del cantiere, fino a chiusura intervento. Ad oggi – prosegue Acampora – non conosciamo gli orari di apertura della strada, ma oggi sarà l’ultimo giorno di disagio per i cittadini. Da qui in avanti potremo dire finalmente addio al "mostro" che ha oppresso il territorio per oltre 60 anni. Non sono mancati difficoltà ed imprevisti, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo: allo stop degli interventi che hanno interessato la viabilità, i proprietari lavoreranno con la ditta e in accordo con i condomini vicini per il ripristino dei luoghi e la sicurezza degli spazi".

Le ipotesi di riqualificazione: potrebbe diventare un parcheggio

Cosa ne sarà adesso di quegli spazi? La proprietà dei suoli resta privata. Ma sarebbe bello, dopo tanta attesa e dopo aver visto per decenni quel palazzone incompiuto, poter riqualificare l'area. Non lasciare insomma uno spazio vuoto, ma creare qualcosa di utile per la collettività. L'unico vincolo, al momento, sembra essere che non si possano costruire nuove volumetrie. Quindi niente supermercati, banche, uffici postali o abitazioni. L'ipotesi è che possa essere trasformato in un parcheggio.