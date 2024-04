video suggerito

L’ecomostro di viale Colli Aminei sarà abbattuto a maggio 2024: era stato costruito nel 1961 L’edificio di 6 piani che si trova nella curva dopo il Cto, sarà demolito in 2 mesi. Acampora (Pd): “Traguardo importante per le vivibilità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sarà abbattuto a maggio il palazzo abusivo di viale Colli Aminei 11/A a Napoli, che si trova nella curva poco dopo l'ospedale CTO. I lavori di demolizione dureranno 2 mesi. Per più di 60 anni ha rappresentato un pugno nell'occhio per chi si trovava a passare nel quartiere. Iniziato nel 1961, infatti, non è mai stato ultimato. Il Comune di Napoli, dopo la revoca delle concessioni edilizie e il diniego di condono, ne aveva ordinato la demolizione nel 2001, ma era stata annullata dal Tar per un vizio di forma. Dopo quasi 20 anni, nel 2020 è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato il giudizio di primo grado, dove anche Legambiente Campania Onlus si era costituita ad opponendum. L'edificio di 6 piani, nel corso degli anni era diventato anche ricovero per tossicodipendenti e senzatetto, come riscontrato dalla Polizia Municipale.

Acampora (Pd): "L'ecomostro sarà abbattuto a maggio"

Della vicenda si è occupato il consigliere comunale Gennaro Acampora, capogruppo del Pd:

Dopo oltre 30 anni di ricorsi e gravi disagi per il quartiere, viene demolito un edificio abusivo di 5 piani su viale Colli Aminei. Il comune ha approvato il progetto di demolizione del fabbricato presentato dagli stessi proprietari. Il cantiere avrà inizio ai primi di maggio e si concluderà entro due mesi. L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dal capogruppo PD al consiglio comunale Gennaro Acampora, che ha raccolto le istanze di molti abitanti e le ha portate all’attenzione dell’assessore all’urbanistica Laura Lieto, che con il supporto del servizio antiabusivismo del Comune di Napoli e la collaborazione della III municipalità ha portato a termine il progetto di abbattimento.

E conclude:

L’iniziativa è stata presentata ai cittadini stasera al circolo Rosso Democratico di via bosco di Capodimonte. Con l’assessore Lieto e il consigliere Acampora c’erano il presidente della III municipalità Greco e molti cittadini che hanno animato un’assemblea di quartiere molto partecipata. Un traguardo importante per la legalità, la vivibilità dei luoghi urbani e la coesione di una intera comunità di abitanti.