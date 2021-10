Conte vince le elezioni a Eboli, eletto sindaco con il 58% al ballottaggio: i risultati Mario Conte è il nuovo sindaco di Eboli, in provincia di Salerno. L’avvocato ebolitano sostenuto da una coalizione di liste civiche ha vinto al ballottaggio con il 58,18% delle preferenze, pari a 8.754 voti, battendo il concorrente Antonio Cuomo, sostenuto da una coalizione Pd-Iv, che si è fermato al 41,82%.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mario Conte è il nuovo sindaco di Eboli, in provincia di Salerno. L'avvocato ebolitano sostenuto da una coalizione di liste civiche ha vinto al ballottaggio con il 58,18% delle preferenze, pari a 8.754 voti, battendo il concorrente Antonio Cuomo, sostenuto da una coalizione Pd-Iv, che si è fermato al 41,82%, raccogliendo 6.292 voti. “Grazie Eboli – il commento a caldo del nuovo sindaco Mario Conte – per aver creduto in me, onorerò il ruolo che mi hai affidato con onestà e impegno. Rispetterò la parola data e ti condurrò verso un futuro nuovo e florido. So già che riuscirò a mantenere ogni promessa fatta, perché so di non essere solo, c’è tutta Eboli al mio fianco, e lavorerò con e per ogni Ebolitano ascoltando, osservando e agendo. Non dimenticherò nessuno, non lascerò in dietro nulla, ma porterò e porteremo la nostra città verso il cambiamento che aspettava da tempo, verso l’avvenire luminoso che merita da sempre. Eboli, sei la mia città”.

Il nuovo consiglio comunale composto da 25 consiglieri, quindi, vedrà alla maggioranza 16 consiglieri, compreso il sindaco Mario Conte (La Città del Sele 7, Eboli 3.0 – La Città in Comune 5, Uniti per il Territorio 3). Per l'opposizione, ad Antonio Cuomo 3 consiglieri (oltre a Cuomo, 1 Pd, 1 Idea Futuro), 2 consiglieri a Cosimo Pio Di Benedetto (Sì Amo Eboli 1), 2 seggi a Damiano Capaccio (Eboli Responsabile 1), 2 seggi a Damiano Cardiello (Progetto Civico Cardiello sindaco 1). Al primo turno Mario Conte aveva raccolto il 26,93% delle preferenze, mentre lo sfidante Antonio Cuomo si era fermato al 20,59% dei voti. Conte è presidente dell'Associazione Forense Valle del Sele e dal 2005 al 2010 ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio Comunale di Eboli.