Scuole chiuse a Napoli per il Giro d’Italia, ma solo in alcune Municipalità Scuole chiuse anche a Napoli per il Giro d’Italia dell’11 maggio 2023: l’elenco delle Municipalità interessate. Istituti chiusi anche a Salerno e in diversi comuni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scuole comunali chiuse a Napoli in diverse Municipalità, giovedì 11 maggio, per il passaggio della sesta tappa del Giro d'Italia 2023. La "corsa rosa" dei campioni del ciclismo che gareggiano per la tappa Napoli-Napoli attraverserà il capoluogo partenopeo dall'area est al Lungomare di via Caracciolo. Il Comune di Napoli ha previsto un apposito piano traffico e diverse strade saranno chiuse alla circolazione veicolare o subiranno una riduzione della carreggiata, come via Marina.

Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, il sindaco Gaetano Manfredi ha quindi valutato di chiudere le scuole comunali in alcune Municipalità (si ipotizza la IV e la VI) che saranno interessate dal passaggio degli atleti in bicicletta, ma non è stato ancora stabilito se saranno chiuse in tutta la Municipalità o solo nelle zone dove passeranno i ciclisti. L'ordinanza è in preparazione, confermano fonti di Palazzo San Giacomo a Fanpage.it – ma manca al momento ancora l'ufficialità. Si tratta, quindi, al momento, solo di un'ipotesi.

Le Municipalità di Napoli dove le scuole saranno chiuse giovedì 11 maggio

A breve è prevista la pubblicazione dell'ordinanza sindacale, firmata dal sindaco Gaetano Manfredi, che, a differenza dei primi cittadini di altri Comuni, come Salerno e Castellammare di Stabia, attraversati dal Giro, ha deciso di non chiudere tutte le scuole della città. All'interno della stessa Municipalità, inoltre, si sta valutando, come detto, se chiudere tutte le scuole comunali o solo quelle in prossimità dell'area del Giro d'Italia.

Leggi anche Entrano in una scuola di karate per un furto: ma dentro trovano solo 1 euro e 50 centesimi

Le Municipalità interessate dal passaggio del Giro d'Italia che sono state individuate nelle quali le scuole saranno chiuse, a quanto apprende Fanpage.it, sono le seguenti:

IV Municipalità San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale;

San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale; VI Municipalità San Giovanni-Barra-Ponticelli.

"Ci aspettavamo un provvedimento diverso – commenta Agostino Anselmi, sindacalista Cisl Fp, che negli scorsi giorni aveva chiesto all'amministrazione di chiudere le scuole durante il Giro d'Italia – contrariamente a qualcun altro. Siamo in attesa che venga pubblicata l' ordinanza del Sindaco".

Scuole chiuse a Salerno e in altre città campane

Scuole chiuse anche a Salerno mercoledì 10 maggio 2023. Il sindaco Vincenzo Napoli, infatti, ha un’apposita ordinanza per il passaggio della tappa Atripalda-Salerno. Saranno chiuse, quindi, tutte le scuole pubbliche, private o paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali e le scuole d'infanzia.

Analoga decisione è stata assunta dai sindaci di altri comuni interessati dalla tappa dell'11 maggio, come Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Boscoreale. A Portici scuole chiuse dalle ore 13,00. Scuole chiuse anche in Penisola Sorrentina a Sorrento, Piano e Vico Equense.

Il percorso della tappa Napoli-Napoli

Il Giro arriverà a Napoli per la 46ª volta. In questa speciale graduatoria, Napoli è terza dopo Milano e Roma. La Napoli – Napoli 2023 sarà una di quelle che gli organizzatori definiscono ‘tappe mosse’, nervose: non certo, dunque, una tappa per scalatori, ma nemmeno necessariamente destinata ai finisseur, ai velocisti. Una tappa breve – di 162 km con un dislivello di 2.800 metri – ma intensa, che si aprirà e chiuderà nel capoluogo partenopeo e potrà regalare delle sorprese.

Il percorso in cui si snoderà la tappa è tra i più belli del mondo. Lasciata la città, la Carovana attraverserà l’area interna del Vesuvio fino a Pompei e alla sua area archeologica, poi salirà sul Valico di Chiunzi per planare su Ravello e Amalfi per raggiungere successivamente Positano, Sorrento e risalire la penisola sorrentina, Stabiae, Oplontis e tutta la fascia vesuviana costiera per gli ultimi 50 km, tutti pianeggianti, che porteranno al traguardo sullo splendido Lungomare di Napoli probabilmente un gruppo ristretto di corridori che si sfideranno per la vittoria.

Due traguardi volanti, a Sant’Antonio Abate e a Sorrento, due i gran premi della montagna, uno sul Valico di Chiunzi, al 48° chilometro e un’altitudine di 683 metri, e uno al km 95, a Sant’Agata sui due Golfi in località Picco Sant’Angelo, a 469 metri, con vista sulla costiera sorrentina e amalfitana. Da lì Capri si tocca con le mani. La tappa di Napoli è stata già definita la più bella del mondo: il coefficiente di difficoltà è di 2/5, ma se ci fosse un coefficiente di bellezza sarebbe molto probabilmente oltre il massimo consentito.

(aggiornato alle ore 15,15)