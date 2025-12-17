È morto il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio: lutto in città

Il primo cittadino di Pompei Carmine Lo Sapio è morto: era malato da tempo. Proprio ieri, il sindaco aveva rivolto un lungo messaggio alla cittadinanza, avvertendo di essere in un “momento delicato” della sua vita.

Carmine Lo Sapio

Un grave lutto ha colpito la città di Pompei, nella provincia di Napoli: è morto il sindaco Carmine Lo Sapio; il primo cittadino aveva 72 anni ed era malato da tempo. Lo Sapio era stato eletto sindaco di Pompei nel 2020 e, soltanto poche ore fa, in un commosso ed articolato messaggio alla cittadinanza, aveva dichiarato di trovarsi in un "momento delicato" della sua vita e, per questo, di aver affidato temporaneamente l'amministrazione della città alla vicesindaca Andreina Esposito.

L'ultimo messaggio del sindaco di Pompei ai cittadini

"Cari concittadini, ho il dovere di informarvi, per ripagarvi della fiducia che avete riposto in me quando mi avete scelto come vostro Sindaco, che mancherò per un po' di tempo. Sto attraversando un momento molto delicato della mia vita che, grazie anche alla vostra forza, supererò" ha scritto il sindaco Lo Sapio nell'incipit del messaggio rivolto ai suoi concittadini, pubblicato su Facebook come detto solo poche ore fa, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 dicembre.

"Ho speso ogni energia per rendere la nostra Pompei un posto migliore, ma il lavoro non finisce mai. La mia politica è l'arte di prendersi cura degli altri. Continueremo, insieme, a prenderci cura della nostra Città. Grazie a tutti i cittadini per la fiducia, per il sostegno e, anche, per le critiche, che mi hanno aiutato a crescere" ha scritto, ancora, il primo cittadino nel suo messaggio.

Il sindaco Lo Sapio, poi, ha concluso: "Ritornerò, presto, a servire questa comunità, come l’onore più grande della mia vita. Ritornerò a condividere sfide, traguardi e momenti difficili, insieme a tutti voi. Auguro a tutti i miei concittadini un felice e sereno Natale.Ciao a tutti dal vostro Sindaco Carmine Lo Sapio. A presto".