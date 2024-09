È morto il dj napoletano Rino Cerrone. Il saluto di Joseph Capriati: “Mi hai insegnato tutto”

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

«Mi hai insegnato tutto, mi hai supportato nei momenti difficili e abbiamo condiviso giornate intere a fare musica e parlare della vita Finché vivrò porterò la tua memoria alta ovunque andrò». A scrivere sul suo profilo instagram è Joseph Capriati, uno dei deejay più popolari d'Italia. Capriati esprime così il suo cordoglio per quello che egli stesso definisce un suo maestro, il disk jockey Rino Cerrone, scomparso a 52 anni. «Oggi se ne va una leggenda vera della musica, ma soprattutto un grande amico e una persona unica e irripetibile. Il dolore che mi stai dando è immenso, ma ti ricorderò con il sorriso come avresti voluto che fosse. Riposa in pace Rino Cerrone» scrive ancora Capriati.

Rino Cerrone è stato molto attivo nella scena underground dei centri sociali fin dai primi anni ’90, e Napoli: serate progressive e techno, e i primi after hours. Negli ultimi due anni ha preso parte a vari eventi: la “I Love Techno” del 2002, ed “Innercity”, Amsterdam nel 2002. Tanti, oggi, sui social, piangono la sua scomparsa.