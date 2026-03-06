È morto il bimbo di un anno arrivato in arresto cardiaco all’ospedale Santobono di Napoli

Il bimbo, originario della provincia di Benevento, era stato salvato nell’ospedale sannita lo scorso 4 marzo e poi trasferito in condizioni critiche al nosocomio pediatrico di Napoli.

Immagine di repertorio

Una notizia che ha sconvolto tutta la provincia di Benevento quella arrivata alle prime luci di oggi, venerdì 6 marzo: è morto il bimbo di un anno che era stato ricoverato in arresto cardiaco all'ospedale Santobono di Napoli. Purtroppo, da quanto apprende Fanpage.it, il piccolo era giunto nel nosocomio pediatrico napoletano in condizioni gravissime, con una compromissione multiorgano che ne ha poi provocato la morte, sulle cui cause esatte bisognerà fare piena luce.

Il bambino era originario di Montesarchio, nella provincia di Benevento. Nella serata di mercoledì 4 marzo, per cause non ancora precisate, il piccolo è andato in arresto cardiaco, probabilmente dopo una crisi respiratoria: trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento, il bimbo è stato salvato e stabilizzato ma, proprio a cause delle condizioni di salute giudicate critiche, è stato trasferito al Santobono di Napoli, ospedale pediatrico del capoluogo campano, dove purtroppo, come detto, nella mattinata odierna è sopraggiunto il decesso.

L'amministrazione comunale di Montesarchio, cittadina della quale il bimbo era originario, hanno espresso cordoglio alla famiglia per la tragedia subita: "Il sindaco e l’amministrazione comunale di Montesarchio esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo Raffaele. In questo momento di immenso dolore, il sindaco e tutta l’amministrazione si stringono con sincera partecipazione attorno alla famiglia, condividendone il lutto e la sofferenza. In segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia del piccolo Raffaele, il concerto ‘FRAUENLIEBE UND LEBEN', previsto per questa sera, è stato rinviato a data da destinarsi" si legge sui social del Comune, guidato dal sindaco Carmelo Sandomenico.