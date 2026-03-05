Bimbo di un anno con arresto cardiaco salvato dai medici: è ricoverato al Santobono di Napoli

Foto di repertorio

Bimbo di un anno va in arresto cardiocircolatorio. Portato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Benevento, viene salvato dai medici e dagli infermieri e trasferito con un elicottero all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è attualmente ricoverato. L'episodio, riportato dal Mattino, è accaduto nella tarda serata di ieri, mercoledì 4 marzo. Il personale ospedaliero sarebbe riuscito a salvare il piccolo, praticandogli le manovre rianimative salva-vita.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il bimbo sarebbe originario di Montesarchio, nel Sannio. Ieri sera, il piccolo avrebbe avuto una crisi respiratoria che gli avrebbe causato, sembra, un arresto cardiaco. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha praticato le prime cure necessarie. Il piccolo sarebbe stato trasportato in codice rosso, quindi, all'ospedale di Benevento, qui è stato preso in carico dai rianimatori.