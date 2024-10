Due turiste francesi ferite in Costiera Amalfitana, bloccate a 600 metri sul mare: salvate con l’elicottero Due turiste francesi ferite sul Sentiero degli Dei a Praiano. Salvate dall’elicottero dei vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due turiste francesi restano ferite sul Sentiero degli Dei a Praiano, in costiera Amalfitana, a 600 metri a picco sul mare. Impossibile raggiungerle a piedi in tempi brevi. Così in azione entra l'elicottero dei vigili del fuoco con l'equipaggio Drago 71 del Nucleo di Pontecagnano. In pochi minuti le due turiste vengono raggiunte dai pompieri, imbarellate e, una volta stabilizzate, issate a bordo dell'elicottero con il verricello.

Le due escursioniste sono rimaste bloccate

L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, lunedì 30 settembre 2024, attorno alle ore 15,00. Le due turiste erano uscite per un'escursione sul sentiero montano, dal quale si gode una vista spettacolare sul mare. Qualcosa, però, è andato storto e le due escursioniste sono scivolate, restando ferite ed impossibilitate a muoversi. Bloccate a 600 metri d'altezza sulla falesia a picco sul mare. Per fortuna, le due donne sono riuscite a chiamare i soccorsi utilizzando i loro smartphone. A dare l'allarme sono stati i carabinieri di Maiori.

Salvate con l'elicottero dei pompieri a Praiano

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori che le hanno raggiunte con l'elisoccorso. I pompieri si sono calati dall'alto, poi hanno aiutato le due turiste francesi ferite e in difficoltà, prestando loro il primo soccorso. Quando le ferite sono state imbarellate, sono state sollevate in sicurezza utilizzando il verricello. Le operazioni si sono concluse nel pomeriggio di ieri. Le due donne sono state poi condotte all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona per le cure mediche del caso e gli ulteriori accertamenti clinici necessari. Per fortuna non ci sono state ulteriori conseguenze. Le due turiste stanno bene e non risultano ferite gravemente.