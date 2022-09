Due tir si scontrano sulla Strada Statale 7Bis a Caserta, c’è un morto Una persona è deceduta a seguito dell’incidente sulla statale 7Bis “di Terra di Lavoro” dove si sono scontrati due mezzi pesanti. Traffico rallentato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sulla statale 7Bis “di Terra di Lavoro”, in provincia di Caserta. Due tir, secondo le prime ricostruzioni, si sono scontrati all’altezza del chilometro 20,820. Nell'impatto, purtroppo, è deceduta una persona. A causa di un incidente stradale il traffico è rallentato. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con gli uomini delle forze dell'ordine, l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco ed il personale dell'Anas. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due mezzi pesanti ed una persona è deceduta. Bisognerà aspettare il termine dei rilievi e delle attività per la rimozione dei detriti dalla strada, per il regolare ripristino della viabilità.

In mattinata il tratto Capua-Caianello direzione Roma dell'autostrada A1 Napoli-Milano era stato chiuso per un autoarticolato andato in fiamme all’altezza del chilometro 711,3. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Poco dopo le ore 8,15, è stato riaperto il tratto tra Capua e Caianello della A1 Milano-Napoli in direzione Roma. Al momento, il traffico transita su due corsie e si registrano quattro chilometri di coda in direzione Roma.