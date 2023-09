Due sparatorie nella notte a Marigliano: un uomo in fin di vita, un altro ferito alle gambe Due sparatorie nella notte a Marigliano: un 49enne in fin di vita colpito all’addome e all’inguine, un 45enne ferito invece alle gambe. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Due sparatorie nella notte a Marigliano, nell'hinterland di Napoli: due eventi che, apparentemente, sembrerebbero essere scollegati tra loro, anche se accaduti a breve distanza l'uno dall'altro. Due le persone finite in ospedale: un 49enne, in fin di vita per le ferite riportate, e un 45enne che invece è stato ferito ad una gamba. I carabinieri stanno cercando di capire cosa sia accaduto e se esista un legame tra i due episodi, al momento scollegati.

La prima sparatoria è avvenuta in via San Rocco, all'altezza del civico numero 1: qui, un 49enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato investito da una pioggia di fuoco, riportando ferite all'addome e all'inguine. Portato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, l'uomo è attualmente ricoverato in gravi condizioni: è intubato, e in pericolo di vita per le gravissime ferite riportate.

Poco dopo, nello stesso ospedale nolano, è arrivato un 45enne di Casavatore, con una ferita da arma da fuoco alla gamba: non è in pericolo di vita, ma la vicenda ha fatto subito pensare a quanto accaduto poco prima in via San Rocco. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna assieme ai colleghi della stazione di Marigliano, stanno indagando per ricostruire le due vicende e capire se le due vicende siano in qualche modo collegate.

Altra aggressione in pieno Centro Storico

Un'altra aggressione si è verificata invece al Centro Storico di Napoli, dove un 38enne di origini ucraina è stato picchiato, ha raccontato ai carabinieri, per motivi di viabilità. L'uomo è finito in ospedale con un trauma cranico, una ferita al gluteo, ed un'altra alla gamba destra. La sua versione è comunque al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla vicenda.