Due ragazzi dispersi sui monti in Irpinia tutta la notte, cercati con droni e elicotteri: ritrovati stamattina I due giovani si erano persi tra le località Ciesco Bianco e Porca della Pera sui Monti di Avella e avevano i telefonini scarichi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Due ragazzi dispersi sui monti dell'Irpinia. Ricercati per tutta la notte da diverse squadre di soccorritori, sono stati ritrovati solo dopo molte ore questa mattina. I due giovani, originari di Rotondi, in provincia di Avellino, si erano persi tra le località Ciesco Bianco e Porca della Pera sui Monti di Avella. Le ricerche sono state complicate anche dalla poca, luce, dal terreno impervio e dal vento. I giovani erano partiti da Pannarano, in provincia di Benevento, diretti al Ciesco Bianco con l’intento di pernottare in montagna, ma avevano smarrito il sentiero.

Le ricerche sono iniziate proprio nel comprensorio di Pannarano, a cura dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali, con l'aiuto di volontari del posto, e si sono poi estese sul versante Avellinese. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto nella tarda serata di ieri su richiesta della Prefettura di Benevento per la ricerca dei due giovani dispersi.

I dispersi cercati anche con droni e elicotteri

I due ragazzi, non riuscendo a raggiungere la loro meta, hanno chiesto aiuto. Tuttavia, i loro cellulari erano quasi scarichi e risultavano anche irraggiungibili, quindi non sono riusciti a dare indicazioni precise su dove si trovassero. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi. Diverse squadre hanno preso parte alle ricerche. Una squadra mista (tecnici CNSAS e SAGF), raggiunta rapidamente la zona operazioni è riuscita a scorgere in lontananza una luce fioca, che probabilmente era un segnale dei dispersi.

Purtroppo, nessun tentativo di raggiungere il punto ha avuto esito positivo in quanto la luce non era costante e non seguiva alcuna replica ai richiami dei soccorritori, complice anche un forte vento che ostacolava la percezione di eventuali risposte. Contemporaneamente, in una zona attigua, una squadra dei SAF – VVF ha effettuato una perlustrazione ma anche questa senza esito.

Le ricerche sono andate avanti per molte ore, anche con l'utilizzo dei droni. Alle prime luci dell'alba l'elicottero del vigili del fuoco ha sorvolato la zona, mentre via terra proseguivano le ricerche da parte di una squadra CNSAS nella zona più impervia, nonché da parte dei vigili del fuoco e dei Carabinieri Forestale. Proprio una pattuglia di quest'ultimi, in transito sulla strada panoramica che transita a metà costa, ha individuato i due dispersi, li ha raggiunti e recuperati. Fortunatamente, seppur sfiniti e provati dalla disavventura, non avevano bisogno di cure sanitarie e sono stati riaccompagnati a valle.