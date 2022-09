Due ragazze 28enni morte in incidente stradale in Irpinia, altre 2 ferite: l’auto contro un muro Le 4 ragazze sono tutte di Cervinara, in provincia di Avellino. I pompieri hanno estratto i corpi delle due giovani dalle lamiere dell’auto. Ricoverate le due ferite.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Due ragazze morte in un violento incidente stradale nella notte in Irpinia, altre due ferite. L'auto si è schiantata contro un muro in via San Cosma, a Cervinara, in provincia di Avellino. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle ore 4,00. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Avellino e Benevento che hanno prestato i primi soccorsi ed estratto le ragazze dalle lamiere dell'auto che si è accartocciata a seguito dell'impatto, l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine che hanno avviato i rilievi del caso e stanno indagando sulla vicenda.

I pompieri hanno estratto i corpi dalle lamiere

A bordo dell'auto, secondo le prime ricostruzioni c'erano 4 ragazze coetanee, di 28 anni di Cervinara. Ad un certo punto, per motivi ancora da chiarire, che l'auto ha perso il controllo ed è finita contro un muro di recinzione che delimitava la strada. Purtroppo nel violento impatto due ragazze hanno perso la vita, mentre le altre due sono state estratte in collaborazione con i sanitari del 118. Una delle giovani è stata trasportata presso l'ospedale Moscati di Avellino e l'altra presso il nosocomio San Pio di Benevento. Dopo i rilievi del medico legale le due salme sono state recuperate. Ad intervenire per prima la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea del Comando di Benevento e una dei Vigili del Fuoco di Avellino. Il veicolo coinvolto nell'incidente è stato messo in sicurezza. Non è escluso che possano essere utilizzate le immagini di eventuali telecamere presenti in zona per poter cercare di ricostruire quanto accaduto e di capire il motivo che abbia portato l'auto a perdere il controllo.