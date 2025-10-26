napoli
Due minorenni arrestati per spaccio: uno aggredisce i carabinieri, l’altro sfonda il finestrino della gazzella

Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri a Portico di Caserta: uno di loro, per sottrarsi all’arresto ha aggredito i militari, mentre l’altro, una volta nell’auto di servizio, ha sfondato a calci uno dei finestrini.
A cura di Valerio Papadia
Una nottata di follia quella tra sabato e domenica e che ha avuto come protagonisti due minorenni, due ragazzi di 17 anni di origine tunisina, che a Portico di Caserta, nel Casertano, sono stati arrestati dai carabinieri. L'intervento dei militari dell'Arma della Sezione Radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere è scattato dopo la segnalazione di una lite, scoppiata nella notte all'interno della comunità per minori che ospita i due 17enni. Durante i controlli, i carabinieri, nella disponibilità dei due minori, hanno rinvenuto e sequestrato 1,4 grammi di cocaina, 400 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e uno spray al peperoncino.

I due 17enni, durante il controllo, si sono mostrati però agitati e ostili: uno di loro ha aggredito i carabinieri nel tentativo di sottrarsi all'arresto, mentre l'altro, una volta portato all'interno della gazzella, ha preso a calci il finestrino posteriore, mandandolo in frantumi. Così, per i due 17enni è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. Pertanto, dopo l'arresto, la competente Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento dei due giovanissimi nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.

Caserta
Cronaca
napoli
