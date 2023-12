Due medici picchiati e insultati dal figlio di un paziente all’ospedale Cardarelli di Napoli È accaduto nel pomeriggio di oggi nel reparto di Medicina Interna: sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in un ospedale di Napoli: nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 dicembre, due medici sono stati picchiati e insultati dal figlio di un paziente in degenza all'ospedale Cardarelli. L'aggressione si è verificata nel reparto di Medicina Interna del nosocomio partenopeo, dove il padre dell'aggressore è ricoverato: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona Vomero, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire la precisa dinamica di quanto accaduto; i militari sono in attesa dei referti per i due medici, che non hanno ancora formalizzato le denunce.

Paziente stacca il dito a un infermiere all'ospedale del Mare

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 novembre, invece, un'altra aggressione si è verificata all'ospedale del Mare, nosocomio di Ponticelli, periferia Est di Napoli. Un paziente, un uomo di 30 anni, ha aggredito un infermiere, staccandogli un dito con un morso; il 30enne ha poi rivolto la sua furia contro una infermiera, colpita con un pugno in pieno volto.

"L’infermiere è attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale del mare, purtroppo non è stato possibile ricucire il dito , domani, quando sarà dimesso dal reparto andrà a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Da oggi abbiamo anche il personale sanitario ‘mutilato di guerra'" ha reso noto l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.