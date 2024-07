video suggerito

Incendio all’Ospedale Cardarelli, fiamme nel centro trapianti: arrivano i pompieri Incendio in un ufficio al piano terra del padiglione D del Cardarelli. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Incendio nell'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli nella giornata di oggi, domenica 21 luglio 2024. Le fiamme, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono divampate all'interno dell'ufficio accettazione a pianterreno del padiglione D centro trapianti. Il rogo è scoppiato attorno alle ore 7,45 del mattino. Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco della squadra 3/B del distaccamento Vomero, capitanato dal Capo squadra Federico Saporito, coordinati dal Comandante di Napoli, Michele Mazzaro.

Al Cardarelli arrivano i pompieri per domare incendio

I pompieri in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati feriti. Danneggiata una porta di ingresso, suppellettili e alcuni documenti che erano all'interno dell'ufficio. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, l'incendio potrebbe essere stato di origine accidentale, forse innescato da un corto circuito ad uno dei computer presenti all'interno dell'ufficio.

Le fiamme nell'ufficio accettazione al padiglione D

I vigili del fuoco in poco tempo sono riusciti a spegnere le fiamme e a riportare tutto sotto controllo. Non ci sono state altre conseguenze, a parte il fumo e lo spavento per dipendenti e pazienti che erano all'interno della struttura. Ma per fortuna tutto è rientrato nel giro di poco tempo. Nessun impatto sull'erogazione del servizio sanitario offerto dal Cardarelli, il più grande ospedale del Mezzogiorno. I vigili del fuoco, poi, hanno proceduto alla relazione tecnica e ad eseguire gli accertamenti di rito per verificare l'esatta matrice del rogo.