Due lievi scosse di terremoto nei Campi Flegrei: avvertite a Napoli e Pozzuoli I terremoti si sono verificati oggi, lunedì 9 maggio, alle 12.40, a distanza di pochi secondi l’una dall’altra: gli eventi sismici sono stati di magnitudo 1.2 e 1.1.

A cura di Valerio Papadia

Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei: due lievi scosse di terremoto sono state avvertite nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 maggio 2022, tra Napoli e Pozzuoli. I due eventi sismici si sono susseguiti a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro, alle 12.40: il primo terremoto è stato registrato alle ore 12.40.25 ed è stato di magnitudo 1.2 della scala Richter; il secondo, invece, si è verificato alle ore 12.40.52 ed è stato di magnitudo 1.1 della scala Richter. Nonostante l'intensità non elevata, i due eventi sismici sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione, sia a Pozzuoli che ad Agnano, quartiere della periferia occidentale di Napoli che sorge nella caldera dei Campi Flegrei: la profondità dei due terremoti è stata infatti molto esigua, 1 chilometro appena.

Tante sono state le segnalazioni, come puntualmente accade in caso di terremoto nei Campi Flegrei, di cittadini che si sono riversati sui social, dichiarando di aver avvertito distintamente le due scosse: come spesso accade nella caldera, gli eventi sismici sono stati preceduti da un lieve boato. Un aspetto, questo, tipico dei Campi Flegrei e del tipo di fenomeno sismica che lo caratterizza, ovvero il bradisismo, che comporta un costante e periodico innalzamento ed abbassamento del suolo.