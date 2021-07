Due persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco al Corso Garibaldi di Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra nella notte appena trascorsa. Lo ha spiegato l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate", che da tempo segnala gli episodi di violenza contro operatori sanitari e personale medico delle ambulanze. Proprio dall'associazione fanno sapere che si sia trattato di una "Notte apocalittica per le poche ambulanze in servizio stanotte nel territorio della Asl Napoli 1 Centro", dove le ambulanze attive sarebbero state 13 su 17.

"Si sono registrate due persone con ferite d’arma da fuoco a Corso Garibaldi e diversi accoltellati", spiegano dall'associazione, che parla anche di "festeggiamenti senza alcun rispetto delle regole di distanziamento, tantomeno di obbligo di mascherina all’aperto. Insomma, la zona tra il Lungomare e il Centro Storico si è trasformata in una bolgia di persone ammassate le une sulle altre sotto l’effetto dei fumi dell’alcool", al punto tale che "i mezzi di soccorso facevano fatica a farsi largo tra la folla che, nella maggior parte dei casi, derideva il personale e, a dispetto, chiudeva gli specchietti retrovisori della ambulanza al loro passaggio". Il tutto insomma nonostante le forze dell'ordine nella serata di ieri abbiano presidiato costantemente il territorio di Napoli, comminando raffiche di multe, soprattutto per assembramenti. Non è mancato anche un maxischermo abusivo installato su via Cesario Console, prontamente rimosso dalla Polizia Municipale impegnata il più possibile assieme alle altre forze dell'ordine nel tentare di evitare assembramenti.