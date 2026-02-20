Due cugine 15enni scomparse a Melito di Napoli: sparite da due giorni, c’è la denuncia delle mamme

Allarme nel Napoletano per la scomparsa di due ragazze di 15 anni, Anna Angiolini e Laura Fabozzi, cugine: da ieri pomeriggio, giovedì 19 febbraio, non si hanno più notizie delle due teenagers. Questa mattina, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, le madri hanno fatto denuncia alla Tenenza dei carabinieri di Melito. Le ricerche delle due minorenni sono attualmente in corso. Le due cuginette sono scomparse nel pomeriggio di ieri. L'ultima volta sono state viste in via Roma, nei pressi della filiale della banca UniCredit a Melito, comune dell'area nord di Napoli.

Da allora, delle due si sono perse le tracce. I cellulari risulterebbero irraggiungibili e i loro familiari non avrebbero più ricevuto comunicazioni. Dopo la segnalazione ai carabinieri, sono scattate le procedure previste dal protocollo per le persone scomparse. Le forze dell'ordine hanno diramato le foto e la descrizione delle due ragazzine, per aiutare nel ritrovamento. Chi le avesse viste o dovesse avere informazioni, potrà contattare le forze dell'ordine o i familiari.