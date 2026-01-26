Due anziani rapinati nella loro casa a Pomigliano nella notte. Il prefetto di Napoli dispone più controlli

Nella notte appena trascorsa, a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, due anziani sono stati rapinati nella loro casa. Da quanto si apprende, i malviventi, in piena notte, hanno fatto irruzione nell'abitazione dei due anziani, nel centro cittadino di Pomigliano, e li hanno rapinati, per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. In relazione a quanto accaduto durante la notte, stamane il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto una intensificazione dei controlli delle forze dell'ordine sul territorio di Pomigliano d'Arco.

"Resta alta l’attenzione sull’area di interesse, in particolare per prevenire fenomeni di criminalità predatoria, così come disposto in seno ai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltisi presso quel comune il 9 gennaio scorso, nonché presso il Palazzo di Governo il 23 gennaio, al fine di aumentare la sicurezza e la vivibilità del contesto e contribuire in maniera tangibile alla percezione di sicurezza dei cittadini" si legge in una nota della Prefettura di Napoli.

Possibili "zone rosse" a Pomigliano d'Arco

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha reso noto, altresì che, oltre all'intensificazione dei controlli, a Pomigliano d'Arco potrebbero essere adottate altre misure, tra cui l'istituzione di "zone rosse" nei quartieri considerati più a rischio. La situazione a Pomigliano d'Arco sarà discussa anche nel prossimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica già programmato negli uffici della Prefettura di Napoli.