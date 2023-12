Due anziani investiti da auto sulle strisce ai Colli Aminei: sono gravi. Uscivano dalla Casa di riposo L’incidente stradale in viale Colli Aminei alle 9. Un’auto ha investito i due anziani che attraversavano. Sono in prognosi riservata a Cardarelli e Cto.

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Violento incidente stradale questa mattina in viale Colli Aminei a Napoli. Un'auto modello DR1, con alla guida una donna di 78 anni, mentre saliva in direzione dell'Ospedale Cardarelli, dopo l'incrocio con via Nicolardi, ha investito due persone anziane che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Si tratta di due anziani, un uomo e una donna, rispettivamente di 81 e 80 anni, i quali erano da poco usciti da una Casa di Riposo che si trova in zona. La coppia è stata investita e trascinata per alcuni metri. Nell'impatto il parabrezza dell'auto è andato in frantumi.

Entrambi i feriti sono stati subito trasportati al Pronto Soccorso: uno presso l'Ospedale Antonio Cardarelli, l'altro presso il Cto, afferente all'Ospedale dei Colli. I due feriti sono gravi e attualmente per entrambi la prognosi è riservata. La donna che era al volante dell'auto si è fermata per prestare soccorso.

La coppia di anziani stava attraversando sulle strisce

I due anziani rimasti feriti nell'incidente stradale, a quanto appreso da Fanpage.it, sono entrambi residenti nella casa per anziani che si trova in viale Colli Aminei. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 9,00 di questa mattina, lunedì 18 dicembre 2023. Sulla vicenda sono aperte le indagini del reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, guidato dal Comandante Colonnello Joselito Orlando. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia di anziani era da poco uscita dall'Rsa e stava attraversando sulle strisce pedonali, quando sarebbe stata investita dall'auto e trascinata per alcuni metri. L'impatto è stato molto violento, tale da spaccare anche il vetro del parabrezza della vettura.