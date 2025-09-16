Due 31enni si perdono sui monti di Capri a poche ore di distanza: salvati dai carabinieri

Due 31enni si sono persi sui monti di Anacapri, a distanza di poche ore uno dall'altro: entrambi sono stati salvati dai carabinieri al termine delle ricerche. Entrambi stanno bene, a parte ovviamente lo spavento provato per la vicenda. Si tratta di due turisti provenienti da Sicilia e Lucania, che erano in giro tra i monti di Anacapri nella giornata di ieri. Il primo a sparire è stato un 31enne nisseno, residente in provincia di Caltanissetta: il giovane, attorno a mezzogiorno, stava scendendo dal monte Solaro quando ha perso l'orientamento, finendo in una zona impervia da cui non riusciva a fare rientro.

A quel punto, il 31enne ha dovuto chiamare il 112, e a salvarlo sono giunti i militari dell'Arma della stazione di Anacapri, che dopo averlo individuato in breve tempo lo hanno aiutato a risalire il pendio scosceso in cui si trovava, per poi prestargli i soccorsi. Il giovane sta bene, a parte il comprensibile spavento. Poche ore dopo, alla Centrale Operativa è arrivata una nuova segnalazione, stavolta per i carabinieri della stazione di Capri. Sempre un 31enne, stavolta originario della provincia di Matera, che si era perso nella zona di via Castagnelle, sempre sui monti di Anacapri. Dopo una breve ricerca, anche il secondo giovane è stato ritrovato dai carabinieri: fondamentale, oltre a mettersi sulle sue tracce, essere riusciti a mettersi in contatto telefonico con lui, prima che lo smartphone terminasse la batteria. Trovato in buone condizioni di salute anche lui, a parte il sempre comprensibile spavento provato, è stato riaccompagnato in città. Per entrambi, dunque, il lieto fine.