Cinque cuccioli di cane abbandonati in un cartone sul ciglio della strada: salvati dai carabinieri in Irpinia

I cinque cuccioli sono stati affidati a un’associazione specializzata nell’assistenza degli animali abbandonati. Sono in corso indagini per individuare i responsabili dell’abbandono.

I cuccioli abbandonati a Sturno e salvati dai carabinieri

Erano stati abbandonati sul ciglio della strada, come se fosse spazzatura, in una scatola di cartone, destinati a morte certa: a Sturno, nella provincia di Avellino, cinque cuccioli di cane sono stati salvati dal provvidenziale intervento dei carabinieri. Nella mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno, i militari dell'Arma della stazione di Fontanarosa, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato una scatola di cartone ai lati della strada: insospettiti, i carabinieri si sono avvicinati e hanno scoperto che, all'interno, vi erano i cinque cuccioli, visibilmente impauriti e affamati.

I militari dell'Arma hanno così prontamente preso in custodia i cinque cani e li hanno portati in caserma, dove sono stati rifocillati e curati. Successivamente, sono state attivate le procedure per dare un'assistenza adeguata ai cuccioli, che sono stati dunque affidati a un'associazione impegnata nella tutela degli animali abbandonati, che si occuperà di loro e provvederà, successivamente, a trovargli una nuova casa e una famiglia amorevole.

Una volta assicurato il benessere degli animali, i carabinieri hanno poi avviato le opportune indagini per individuare il responsabile – o i responsabili – dell'abbandono degli animali, fattispecie che costituisce reato.