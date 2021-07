Alcolici a minorenni: a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, la Polizia Municipale ha chiuso due bar. Nel fine settimana appena trascorso, numerosi sono stati i controlli dei vigili urbani nelle zone della movida della cittadina flegrea; gli agenti, coordinati dal comandante Silvia Mignone, hanno così chiuso due bar, sorpresi a somministrare drink e cicchetti alcolici a ragazzini di 16 anni, uno in Pendio San Giuseppe e l'altro in via Giovanni De Fraia, entrambi nel centro storico della città. I responsabili delle due attività commerciali sono così stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

Sulla questione è intervenuto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che su Facebook ha scritto: "È davvero vergognoso che si continui a vendere alcol ai minori, mettendo a repentaglio la loro salute. Ci vuole tolleranza zero. Invito i genitori di questi ragazzini a costituirsi parte civile nel processo contro i titolari delle due attività. È una battaglia di civiltà che dobbiamo condurre tutti assieme se vogliamo tutelare la salute dei nostri figli. Chiunque si trovi al cospetto di nuovi casi di somministrazione di alcol a minori ce lo segnali. Noi non ci fermeremo nei controlli e nelle denunce".

"Mi congratulo con gli agenti della polizia municipale – ha detto ancora il primo cittadino puteolano – per il costante lavoro svolto e la determinazione che li ha portati a cogliere in flagranza di reato i titolari dei bar".