Dove richiedere la Carta d’Identità Elettronica a Napoli: il nuovo elenco degli uffici In arrivo il nuovo servizio unico di prenotazione per il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche con “Prenota CIE”. L’elenco degli sportelli e gli orari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Per potenziare il servizio di rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE) il Comune di Napoli ha deciso di riorganizzare tutta la rete degli uffici. Ci saranno 18 sportelli, con 42 postazioni dedicate, nelle 10 Municipalità cittadine, e un nuovo sistema di prenotazione online che si chiamerà “Prenota CIE”. La riforma è stata approvata con disposizione del direttore generale 19 del 22 giugno 2023, che ha definito anche l'ubicazione degli sportelli e gli orari di apertura.

Sono tantissimi i napoletani che stanno chiedendo il rilascio della CIE al Comune. Finora, gli sportelli comunali che rilasciavano le CIE avevano notevoli difformità tra le varie sedi Municipali dislocate, in particolare, il sistema utilizzato per la prenotazione degli appuntamenti, i tempi di attesa per i cittadini all’atto della richiesta di appuntamento, i giorni e gli orari di apertura degli sportelli dedicati. Con la conseguenza di disagi anche per la cittadinanza.

Inoltre, negli ultimi mesi si sta verificando una progressiva sostituzione delle Carte d'Identità cartacee con le Carte d'Identità Elettroniche. Anche il ministero dell'Interno, attraverso la Prefettura, come sottolineato dalla disposizione del Comune, sta riducendo progressivamente la fornitura di carte di identità cartacee in bianco per far fronte alle richieste dei cittadini che si recano presso lo Sportello del Viaggiatore o presso le sedi delle Municipalità, in vista del loro progressivo abbandono.

La prenotazione online con "Prenota CIE"

Da qui, l'esigenza per il Comune di un nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte di identità e l’accentramento del sistema di prenotazione delle CIE, con l'attivazione di un sistema delle prenotazioni accessibile al cittadino tramite SPID/CIE o numero verde dedicato. Omogeneizzando giorni e orari di servizio per tutti gli sportelli cittadini.

A partire dal 3 luglio 2023 sarà possibile prenotare l'appuntamento per richiedere la CIE esclusivamente tramite la piattaforma online prenotacie.comune.napoli.it o chiamando il numero verde 800 77 65 65. L’appuntamento può essere fissato: online, accedendo all’indirizzo prenotacie.comune.napoli.it, utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE per autenticarsi; telefonando al numero verde 800 77 65 65, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. l’appuntamento può essere prenotato presso una delle dieci sedi municipali, a prescindere dalla propria residenza. Sia che si proceda attraverso il canale telematico che mediante il call-center, l’utente potrà richiedere il proprio appuntamento in pochi semplici passi, scegliendo la sede del Comune in base alle proprie esigenze e alle disponibilità delle date e degli orari.

Ecco di seguito alcune novità:

presso le sedi delle Municipalità potranno essere rilasciate solo carte di identità elettroniche esclusivamente agli utenti prenotati tramite il sistema “Prenota CIE”;

il servizio presso gli sportelli delle sedi municipali di cui al punto precedente sarà assicurato, in via sperimentale, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30 e il giovedì, dalle 15,00 alle 18,30 ;

e il ; le prenotazioni degli appuntamenti per il rilascio delle CIE, da parte dei cittadini, avverranno esclusivamente tramite specifico applicativo accessibile con le credenziale SPID/CIE ovvero tramite numero verde dedicato;

stabilire che per il rilascio delle CIE nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per ricovero ospedaliero e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, la richiesta dovrà essere effettuata direttamente allo Sportello del Servizio Statistica e Servizi Demografici il quale dovrà istituire uno specifico registro nel quale annotare le carte di identità elettroniche la cui prenotazione, per le predette motivazioni, non avverrà utilizzando l’applicativo dedicato alla prenotazione, premurandosi di allegare al fascicolo la documentazione a supporto della dichiarata urgenza;

demandare ai Direttori di Municipalità l’adozione di specifiche procedure in riferimento alla gestione delle richieste di rilascio CIE ai cittadini residenti nel Comune di Napoli che sono impossibilitati, per motivi di salute, a recarsi presso gli Sportelli dislocati sul territorio cittadino.

L'elenco degli sportelli per il rilascio delle Carte d'Identità Elettronica a Napoli

Municipalità 1 (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando)

Chiaia – via Santa Caterina, 76 – postazioni 3

Municipalità 2 (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, San Giuseppe)

Mercato/Pendino – corso Garibaldi, 394 – postazioni 1

Avvocata/Montecalvario – piazza Dante, 93 – postazioni 4

Municipalità 3 (Stella, San Carlo all’Arena)

San Carlo – via Lieti, 97 – postazioni 3

San Carlo – SS. Giovanni e Paolo, 125 – postazioni 2

Municipalità 4 (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale)

Poggioreale/Zona Industriale – via Emanuele Gianturco, 99 – postazioni 2

San Lorenzo/Vicaria – via Tribunali, 277 – postazioni 2

Municipalità 5 (Vomero, Arenella)

Arenella – via Giacinto Gigante, 242 – postazioni 2

Vomero – via Morghen, 84 – postazioni 2

Municipalità 6 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio)

San Giovanni a Teduccio – Via Atripaldi, 64 – postazioni 5

Municipalità 7 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno)

Secondigliano – piazzetta del Casale, 6/7 – postazioni 3

Municipalità 8 (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia)

Chiaiano – corso Chiaiano, 48/50E – postazioni 1

Scampia – Viale della Resistenza comparto, 12 – postazioni 3

Municipalità 9 (Pianura, Soccavo)

Pianura – via Parroco Simeoli, 6

Soccavo – piazza Giovanni XXIII, 2

Municipalità 10 (Bagnoli, Fuorigrotta)

Bagnoli – via Acate, 65 – postazioni 2

Fuorigrotta – via Benedetto Cariteo, 51 – postazioni 2

Servizio Statistica e Servizi Demografici