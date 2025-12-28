Dove mangiare i piatti della tradizione a Napoli: i migliori ristoranti secondo Taste Atlas 2026

Napoli si è confermata la città nella quale si mangia meglio al mondo, anche nel 2025/2026, secondo Taste Atlas, portale gastronomico che stila una sorta di atlante – come suggerisce il nome – che cataloga piatti della tradizione e ristoranti in giro per il globo. E così, all'interno della sezione della classifica "100 best food cities in the world" per il 2025/2026, nella quale, come detto, Napoli si è posizionata al primo posto, è possibile trovare anche una speciale mappa nella quale sono elencati i migliori ristoranti della città, nei quali è possibile gustare i migliori piatti della tradizione gastronomica partenopea, dall'immancabile pizza alla genovese, piatto ormai iconico della cucina napoletana. Secondo Taste Atlas, infatti, Napoli è anche la "best food city to visit in 2026".

I piatti della tradizione a Napoli: i migliori ristoranti della città

E allora, come detto, ecco i migliori ristoranti di Napoli nel 2026, che Taste Atlas ha scelto, in collaborazione con Visit Naples, in base alla specialità culinaria della tradizione: