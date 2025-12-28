napoli
video suggerito
video suggerito

Dove mangiare i piatti della tradizione a Napoli: i migliori ristoranti secondo Taste Atlas 2026

Napoli è la città in cui si mangia meglio nel mondo, nel 2025/2026, secondo il portale Taste Atlas, che ha stilato anche una guida ai migliori ristoranti della città, in cui gustare le pietanze tipiche della tradizione enogastronomica locale.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
2 CONDIVISIONI
Immagine

Napoli si è confermata la città nella quale si mangia meglio al mondo, anche nel 2025/2026, secondo Taste Atlas, portale gastronomico che stila una sorta di atlante – come suggerisce il nome – che cataloga piatti della tradizione e ristoranti in giro per il globo. E così, all'interno della sezione della classifica "100 best food cities in the world" per il 2025/2026, nella quale, come detto, Napoli si è posizionata al primo posto, è possibile trovare anche una speciale mappa nella quale sono elencati i migliori ristoranti della città, nei quali è possibile gustare i migliori piatti della tradizione gastronomica partenopea, dall'immancabile pizza alla genovese, piatto ormai iconico della cucina napoletana. Secondo Taste Atlas, infatti, Napoli è anche la "best food city to visit in 2026".

Immagine

I piatti della tradizione a Napoli: i migliori ristoranti della città

E allora, come detto, ecco i migliori ristoranti di Napoli nel 2026, che Taste Atlas ha scelto, in collaborazione con Visit Naples, in base alla specialità culinaria della tradizione:

  • Polpette al sugo – Signora Bettola
  • Pasta e fagioli con cozze – Trattoria Casa Buonocore
  • Pasta alla genovese – Osteria della Mattonella
  • Spaghetti alle vongole – Osteria Napulion
  • Gelato – Gay Odin
  • Babà al rum – Gran Caffè Gambrinus
  • Gnocchi del gobbetto – Osteria Il Gobbetto
  • Vermicelli con vongole – A' Taverna d'e zoccole
  • Gnocchi alla sorrentina – Osteria Da Ciccio e Mery
  • Pasta e patate – Da Nennella
  • Pizza carrettiera – Antica Pizzeria del Borgo Orefici
  • Pizza napoletana – Pizzeria Da Attilio
  • Candele alla genovese – Locanda del Cerriglio
  • Ziti alla genovese – La Locanda del Gesù Vecchio
  • Ziti alla genovese – La Taverna a Santa Chiara
  • Ziti alla genovese – Bianco Mangiare
  • Ziti alla genovese – La Locanda del Monacone
  • Ziti alla genovese – Pizzeria La Campagnola
  • Ziti alla genovese – Cala la Pasta
  • Pasta e fagioli – Totò, Eduardo e pasta e fagioli
  • Risotto alla pescatora – Casetta Rossa
  • Linguine allo scoglio – Osteria da Carmela
  • Pasta al ragù napoletano – Tandem
  • Pizza montanara – Pizzeria Starita a Materdei
  • Pizza fritta – Pizzeria del Popolo
  • Pizza fritta – Gino e Toto Sorbillo
  • Pizza fritta – La Masardona
  • Pasta patate e provola – Osteria Boni
  • Zuppa di cozze – A' figlio d'o marenaro
  • Linguine al cartoccio – È pronto o' mangià
  • Candele alla genovese – Mimì alla Ferrovia
  • Spaghetti con il soffritto – Tripperia O' Russ
  • Pasta e patate – Hostria dalle Sorelle 1910
  • Mezzanelli alla genovese – Da Donato
  • Polpette – La Cantinetta
  • Pizza napoletana – Antica Pizzeria Da Michele
  • Pizza napoletana – Trianon Da Ciro
  • Pizza napoletana – Ieri, oggi e domani
  • Bruschetta – Trattoria Da Giovanni
  • Frittatina – Di Matteo
  • Sfogliatella – Attansio
  • Sfogliatella- Carraturo
  • Sfogliatella – Scaturchio
Attualità
Cultura e tradizioni
2 CONDIVISIONI
Immagine
Calciatore 18enne accoltellato a Napoli, fermati in quattro: sono tutti minorenni
La mamma di Bruno Petrone: "Sembra di vivere in una puntata di Gomorra"
Si sono costituiti un 15enne e un 17enne
Chi è Bruno Petrone, il calciatore accoltellato a Chiaia
Il ragazzo è in rianimazione all'ospedale San Paolo di Napoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views