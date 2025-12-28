Dove mangiare i piatti della tradizione a Napoli: i migliori ristoranti secondo Taste Atlas 2026
Napoli si è confermata la città nella quale si mangia meglio al mondo, anche nel 2025/2026, secondo Taste Atlas, portale gastronomico che stila una sorta di atlante – come suggerisce il nome – che cataloga piatti della tradizione e ristoranti in giro per il globo. E così, all'interno della sezione della classifica "100 best food cities in the world" per il 2025/2026, nella quale, come detto, Napoli si è posizionata al primo posto, è possibile trovare anche una speciale mappa nella quale sono elencati i migliori ristoranti della città, nei quali è possibile gustare i migliori piatti della tradizione gastronomica partenopea, dall'immancabile pizza alla genovese, piatto ormai iconico della cucina napoletana. Secondo Taste Atlas, infatti, Napoli è anche la "best food city to visit in 2026".
I piatti della tradizione a Napoli: i migliori ristoranti della città
E allora, come detto, ecco i migliori ristoranti di Napoli nel 2026, che Taste Atlas ha scelto, in collaborazione con Visit Naples, in base alla specialità culinaria della tradizione:
- Polpette al sugo – Signora Bettola
- Pasta e fagioli con cozze – Trattoria Casa Buonocore
- Pasta alla genovese – Osteria della Mattonella
- Spaghetti alle vongole – Osteria Napulion
- Gelato – Gay Odin
- Babà al rum – Gran Caffè Gambrinus
- Gnocchi del gobbetto – Osteria Il Gobbetto
- Vermicelli con vongole – A' Taverna d'e zoccole
- Gnocchi alla sorrentina – Osteria Da Ciccio e Mery
- Pasta e patate – Da Nennella
- Pizza carrettiera – Antica Pizzeria del Borgo Orefici
- Pizza napoletana – Pizzeria Da Attilio
- Candele alla genovese – Locanda del Cerriglio
- Ziti alla genovese – La Locanda del Gesù Vecchio
- Ziti alla genovese – La Taverna a Santa Chiara
- Ziti alla genovese – Bianco Mangiare
- Ziti alla genovese – La Locanda del Monacone
- Ziti alla genovese – Pizzeria La Campagnola
- Ziti alla genovese – Cala la Pasta
- Pasta e fagioli – Totò, Eduardo e pasta e fagioli
- Risotto alla pescatora – Casetta Rossa
- Linguine allo scoglio – Osteria da Carmela
- Pasta al ragù napoletano – Tandem
- Pizza montanara – Pizzeria Starita a Materdei
- Pizza fritta – Pizzeria del Popolo
- Pizza fritta – Gino e Toto Sorbillo
- Pizza fritta – La Masardona
- Pasta patate e provola – Osteria Boni
- Zuppa di cozze – A' figlio d'o marenaro
- Linguine al cartoccio – È pronto o' mangià
- Candele alla genovese – Mimì alla Ferrovia
- Spaghetti con il soffritto – Tripperia O' Russ
- Pasta e patate – Hostria dalle Sorelle 1910
- Mezzanelli alla genovese – Da Donato
- Polpette – La Cantinetta
- Pizza napoletana – Antica Pizzeria Da Michele
- Pizza napoletana – Trianon Da Ciro
- Pizza napoletana – Ieri, oggi e domani
- Bruschetta – Trattoria Da Giovanni
- Frittatina – Di Matteo
- Sfogliatella – Attansio
- Sfogliatella- Carraturo
- Sfogliatella – Scaturchio