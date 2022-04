Dove andare per Pasquetta 2022 in Campania: 5 indirizzi per gite e scampagnate A Pasquetta è tradizione – meteo permettendo – trascorrere una giornata in compagnia degli amici, possibilmente nella natura. Ecco alcuni indirizzi da visitare per questo lunedì in albis.

A cura di Valerio Papadia

Come vuole la tradizione, la giornata di Pasquetta – meteo permettendo – si trascorre in compagnia degli amici, possibilmente all'aria aperta, nella natura: si organizza, insomma, la classica scampagnata, che viene, quasi sistematicamente – come fosse una sorta di tradizione anche questa – rovinata dalla pioggia. Per la Pasquetta del 2022, lunedì 18 aprile, però, ci sono buone notizie dal punto di vista meteorologico: non sono previste precipitazioni, anche se le temperature dovrebbero subire una diminuzione: e allora, per la classica scampagnata, vi proponiamo 5 location in Campania, dal Vesuvio alla Reggia di Caserta – in cui trascorrere il lunedì in albis.

Escursione sul Vesuvio

Una Pasquetta all'insegna della natura e dell'escursionismo su uno dei sentieri di trekking sicuramente più suggestivi, ovvero quello nel Parco Nazionale del Vesuvio, sul vulcano che domina il Golfo partenopeo. Anche quest'anno, l'escursione sul sentiero della Riserva Forestale Tirone Alto Vesuvio è organizzato dall'associazione "Vesuvio Natura da Esplorare" e dall'associazione culturale "Econote". I posti sono limitati e per partecipare bisogna prenotarsi: la partecipazione all'escursione costa 15 euro.

Gita al Museo Ferroviario di Pietrarsa (Portici, Napoli)

Aperture straordinarie, domenica 17 e lunedì 18 aprile (Pasqua e Pasquetta) per il Museo Ferroviario di Pietrarsa, tra Portici e Napoli. Sarà dunque possibile visitare il museo della Fondazione Ferrovie dello Stato dedicato alla storia ferroviaria del nostro Paese. Un'occasione per imparare, ma anche per godersi una giornata di relax nei giardini del Museo, affacciato sul mare. L'ingresso sarà consentito a partire dalle 9.30.

Una giornata alla Reggia di Caserta

Foto @reggiadicaserta / Instagram

Tra le mete più amate dai turisti e dai cittadini tutto l'anno, anche la Reggia di Caserta osserverà un'apertura speciale per la giornata di Pasquetta, lunedì 18 aprile. Chi vorrà, dunque, potrà trascorrere una giornata nella natura lussureggiante dei giardini della Reggia, tra il Parco Reale e il Giardino Inglese, sui quali, però, non sarà possibile fare pic-nic. Oltre ai giardini, sarà possibile anche visitare gli Appartamenti Reali: i biglietti sono in vendita sul sito della Reggia di Caserta.

Cipresseta di Fontegreca (Caserta)

Natura, rivoli d'acqua, insomma pace e relax, alla Cipresseta di Fontegreca, parco naturale che sorge nell'omonima cittadina di Fontegreca appunto, nella provincia di Caserta. Nell'oasi naturalistica – che, come suggerisce il nome, è composta da cipressi – è possibile prenotare tavoli da pic-nic o semplicemente visitare il bosco: l'ingresso (senza tavolo) costa 4 euro a persona, mentre per i bambini al di sotto dei 4 anni l'ingresso è gratuito.

Scavi di Pompei

Anche il Parco Archeologico di Pompei sarà aperto nella giornata di Pasquetta. Non si tratta, ovviamente, della solita scampagnata immersi nella natura, ma è sicuramente un modo suggestivo per trascorrere qualche ora circondati dalla cultura e dalla storia, in un luogo magico che affascina, ogni anno, i milioni di utenti che lo visitano.