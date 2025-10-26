Dottoressa minacciata all’ospedale Monaldi di Napoli da una guardia giurata: all’uomo è stata ritirata la pistola

Un 51enne, guardia particolare giurata, ha minacciato e offeso telefonicamente una dottoressa dell’ospedale Monaldi, in cui è ricoverato suo padre, poi si è recato sul posto, ma è stato bloccato. Per l’uomo è scattata una denuncia.

L’ospedale Monaldi di Napoli (foto di archivio)

L'ennesima aggressione ai danni del personale sanitario, fortunatamente soltanto verbale, si è verificata nella notte ai danni di una dottoressa dell'ospedale Monaldi di Napoli; per l'aggressione, un uomo di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri. Stando a una prima ricostruzione dell'evento, l'uomo, che di professione è una guardia particolare giurata, ha telefonato all'ospedale Monaldi, in cui è ricoverato suo padre, minacciando e offendendo telefonicamente una dottoressa in servizio presso il nosocomio partenopeo.

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri

Il 51enne, non contento, si è recato poi in ospedale, ma è stato bloccato all'esterno della struttura dalle guardia particolari giurate in servizio presso il nosocomio della Zona Ospedaliera. Al Monaldi sono quindi intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno identificato l'uomo: il 51enne è stato pertanto denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per ingiurie e minacce a personale sanitario e a personale di vigilanza privata. I militari dell'Arma, successivamente, hanno proceduto anche al ritiro cautelativo della pistola in dotazione al 51enne, che è stata rinvenuta all'interno della sua abitazione.