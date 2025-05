video suggerito

Doppio stop per la funicolare centrale di Napoli: nuovo guasto in serata Ferma in serata la funicolare centrale: la corsa diretta si è interrotta alle 19:35 circa, i passeggeri fatti scendere. È la seconda interruzione della giornata: era rimasta ferma tra le 15.10 e le 16. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo lo stop nel primo pomeriggio, in serata si è nuovamente fermata la funicolare centrale di Napoli: alle 19:35 la corsa diretta si è fermata poco dopo la partenza e, dopo una decina di minuti, i vagoni sono tornati in stazione a passo d'uomo e i passeggeri sono stati fatti scendere. La funicolare aveva già avuto una interruzione nel primo pomeriggio di oggi, 30 maggio, come riportato sui social di Anm, l'azienda che la gestisce: i treni erano rimasti fermi dalle 15.10 e, come si legge in un secondo post, la linea era tornata regolare dalle 16.