Doppio incidente stradale su via Marina, auto sulla preferenziale contro palo alla rotonda Sant’Erasmo Doppio incidente stradale su via Marina questa mattina. Un’auto si è scontrata contro un palo sulla corsia preferenziale, all’altezza della Rotonda Sant’Erasmo, dove si trova il totem “Nessuno escluso” del Comune di Napoli, coinvolta anche un’altra vettura. Sul posto agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. L’altro incidente all’incrocio con Corso Lucci.

A cura di Pierluigi Frattasi

Doppio incidente stradale su via Marina, a Napoli, questa mattina. Un'auto si è scontrata contro un palo sulla corsia preferenziale, all'altezza della Rotonda Sant'Erasmo, dove si trova il totem "Nessuno escluso" del Comune di Napoli. Coinvolta nell'impatto anche un'altra vettura. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato e del reparto infortunistica stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidato dal comandante Antonio Muriano. Non risulterebbero al momento feriti. Tuttavia, nella zona si è creato molto traffico, a causa dei rallentamenti da parte di molti automobilisti curiosi che si attardano per capire cosa sia accaduto.

Secondo incidente a Corso Lucci

Il secondo incidente stradale è avvenuto invece all'incrocio tra via Marina e Corso Lucci, all'altezza del deposito dei bus di Stella Polare dell'Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli, quasi in contemporanea al primo incidente stradale. Anche in questo caso nessun ferito, ma solo danni a cose.

Sempre stamattina, un altro violento incidente stradale si è verificato a Fuorigrotta, quartiere nella zona occidentale di Napoli. In via Jacopo De Gennaro sono stati investiti una mamma e due bambini. L'incidente è avvenuto nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona. Tutti e tre sono stati ricoverati in codice rosso al Santobono. Ma l'allarme è rientrato dopo i primi accertamenti medici. I codici di accesso del Triage al Pronto Soccorso dei due bambini sono passati a verde e azzurro. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia Municipale e l'ambulanza dell'emergenza del 118, che ha trasportato mamma e bimbi presso il nosocomio partenopeo.