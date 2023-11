Dopo un mese ancora disperso Enzo de Blasio, scomparso col suo aereo. La figlia Giada: “Basta illazioni” Il bimotore localizzato l’ultima volta il 15 ottobre al largo dell’isola di Ischia; l’aereo si è probabilmente inabissato senza lasciare traccia.

A cura di Nico Falco

È passato quasi un mese da quando Enzo de Blasio, esperto pilota e fondatore del "Delta Club Napoli", è scomparso durante un volo sul suo aereo Partenavia P.68: nessuna traccia di lui né del velivolo. Quel 15 ottobre l'uomo era partito per un giro di test che sarebbe dovuto durare una ventina di minuti ma poco dopo il bimotore da turismo era scomparso dai radar; il 74enne è ufficialmente disperso. La famiglia ha deciso di rompere il silenzio con un comunicato stampa, chiedendo di rispettare il loro dolore e di non diffondere "indiscrezioni che riteniamo lesive dell' onorabilità di nostro padre e della nostra famiglia, che ci colpiscono in un momento di dolore e che non sono suffragate da alcun fondamento".

L'aereo scomparso al largo di Forio d'Ischia

L'ultima posizione nota dell'aereo è al largo di Forio d'Ischia; l'aereo si stava muovendo in direzione di Ventotene quando il trasponder ha smesso di inviare segnali. Per le ricerche si sono mobilitati Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e naturalmente Guardia Costiera, ma senza risultati. Le indagini sono in carico ai carabinieri della Tenenza di Mondragone, al momento l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è che l'aereo sia caduto in mare, per un malore del pilota o per un guasto, e che si sia inabissato in un tratto molto profondo.

La famiglia: "Basta illazioni"

Con un comunicato la figlia di Enzo de Blasio, Giada, a nome della famiglia ha chiesto di rispettare il loro dolore e di non diffondere versioni senza riscontro, come quella del presunto messaggio che il pilota avrebbe inviato facendo intendere di avere intenzione di cambiare vita, particolare che aveva portato all'ipotesi di un allontanamento volontario.

