Aereo da turismo scomparso, pilota potrebbe avere avuto un malore. Ultima posizione nota a Forio d’Ischia Ancora nessuna traccia dell’aereo P68 con a bordo il pilota 70enne Vincenzo de Blasio. Il volo doveva essere un test della durata di 20 minuti. L’ultima posizione nota nei cieli di Forio, ad Ischia.

A cura di Vincenzo Piccolo

Continuano senza sosta le ricerche dell'aereo da turismo scomparso ieri pomeriggio. Il velivolo sarebbe partito intorno alle 14 da da Castel Volturno, località balneare in provincia di Caserta, e si tratta di un bimotore da 8 posti con a bordo il solo pilota, il 70enne Vincenzo De Blasio. Lo stato dell'aereo, ad ora, sarebbe quello di disperso e sono ancora in corso le ricerche in mare, nell'area che abbraccia l'isola d'Ischia e il Golfo di Napoli, fino all"isola di Ventotene. Impegnati nei soccorsi le motovedette della Guardia Costiera, i Carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo a disposizione anche un elicottero per controllare la zona dall'alto.

Il volo sarebbe dovuto essere un giro di prova, infatti avrebbe dovuto atterrare dopo alcuni minuti dal decollo, un semplice test finito male. La maggior parte degli sforzi dei soccorsi si sta concentrando nella zona attorno all'isola d'Ischia perché gli ultimi segnali radio da parte del pilota avevano riferito proprio quella come ultima posizione. Al momento dell'interruzione di tutte le comunicazione, una cella telefonica dava il velivolo a largo di Forio, in direzione Ventotene, per questo potrebbe trovarsi in quel nel lembo di mare.

L'aereo P68, utilizzato per voli privati, è scomparso con a bordo il pilota De Blasio, esperto di volo su questo tipo di velivoli. La pista fa parte del "Delta Club Napoli" una scuola di volo per ultraleggeri, che si trova a Castel Volturno nei pressi del parco divertimenti Ditellandia Park, di cui De Blasio è fondatore insieme ad altre tre persone. Il 70enne sarebbe decollato per testato l'apertura dei carrelli dell'aeromobile. Un volo che tra decollo e atterraggio sarebbe dovuto durare circa 20 minuti. Tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe quella che vede De Blasio colpito da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo all'aereo, portandolo allo schianto.