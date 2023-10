Aereo da turismo scompare nel nulla, ricerche in mare a Ischia: era partito da Castel Volturno Il velivolo è un bimotore da 8 posti e risulta attualmente disperso. Ricerche in corso di Guardia Costiera, carabinieri e vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sembra essere scomparso nel nulla un aereo da turismo partito oggi pomeriggio, attorno alle ore 14,00, da Castel Volturno, in provincia di Caserta. Del velivolo, un bimotore da 8 posti, con a bordo il solo pilota, sembrano essersi perse le tracce dopo il decollo. L'aereo è attualmente considerato disperso e sono in corso le ricerche a mare nella zona dell'isola di Ischia, nel Golfo di Napoli, alle quali stanno partecipando la Guardia Costiera, i carabinieri e i vigili del fuoco, anche con l'ausilio di un elicottero.

L'aereo da turismo cercato tra Ischia e Ventotene

L'aereo si era alzato in volo per un test che sarebbe dovuto durare pochi minuti. Ma, dopo il decollo, se ne sono perse le tracce, per motivi ancora da chiarire. Secondo le ultime posizioni comunicate dal pilota via radio prima dell'interruzione dei contatti, si ritiene che al momento della scomparsa il bimotore potesse trovarsi in volo tra Forio di Ischia e l'isola di Ventotene. Per questo motivo, le ricerche, finora, si sono concentrate nella zona al largo dell'isola verde, verso occidente.

Quando le comunicazioni con l'aereo da turismo si sono interrotte sono subito partite le ricerche, partendo proprio dalla zona dell'ultimo contatto. Si è messa in moto la macchina dei soccorsi. La Guardia Costiera, i carabinieri e i vigili del fuoco stanno cercando ininterrottamente il velivolo scomparso, ma finora i loro sforzi si sarebbero rivelati infruttuosi. Non sarebbero stati trovati resti in mare. Non si esclude che l'aereo possa anche aver deviato il suo percorso, proseguendo il suo volo ed essere atterrato lontano dal punto di decollo.