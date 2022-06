Donnavventura si gira a Napoli e Procida, le ragazze viaggiatrici a Posillipo e San Gregorio Armeno Il programma di Rai Due dedica due puntate al capoluogo partenopeo e alle isole del Golfo Procida e Ischia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Donnavventura pagina Facebook

Donnavventura sbarca a Napoli e sulle isole del Golfo. Le ragazze viaggiatrici, protagoniste del format di successo targato Rai Due, sono state in giro per i vicoli dei Decumani e hanno visitato le isole di Procida e Ischia, in due puntate andate in onda il 12 e il 19 giugno scorsi e disponibili in streaming anche su Raiplay. Molto ricca la visita nel capoluogo partenopeo, alla quale è stata dedicata la prima puntata, dove le giovani sono arrivate a bordo del classico fuoristrada rosso che contraddistingue il programma. Una visita che ha toccato le tappe imperdibili della città: il Maschio Angioino, il Lungomare di via Caracciolo, Castel dell'Ovo. Napoli ancora una volta torna set per le riprese televisive di un programma Rai.

A Posillipo sugli scogli delle Rocce Verdi

A Posillipo, nella baia delle Rocce Verdi, le giovani sono salite sugli scogli come la sirena Partenope. E poi, ancora, ai Decumani, nel ventre del centro storico, nella bottega dello scultore Lello Esposito. Quindi, una passeggiata nella strada dei presepi di San Gregorio Armeno, immortalate nella foto del forografo Vittorio Sciosia. E non poteva mancare una pausa dedicata alla cucina partenopea, da Cicciotto a Marechiaro e al Neasy di Coroglio.

A Ischia la visita al Castello Aragonese

La seconda puntata è stata dedicata, invece, alle isole flegree del Golfo: Procida e Ischia, che le ragazze di Donnavventura hanno raggiunto in veliero da Napoli. Prima tappa a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, con selfie davanti alla Corricella, dove fu girato Il Postino di Massimo Troisi. Quindi, a Ischia, dove hanno attraccato al porto di Casamicciola. Sull'isola verde le giovani si sono spostate a bordo delle pittoresche Ape Car che fanno servizio taxi. Con una di queste hanno raggiunto la Rocca, per poi salire sino al Castello Aragonese, simbolo dell'isola. Quindi passaggio a Forio, con la visita ad uno dei giardini più belli d'Italia. Qui, la direttrice ha raccontato la storia di Lady Walton e della sua collezione di piante tropicali.

Leggi anche Temporale su Napoli, la scalinata diventa una cascata a Posillipo