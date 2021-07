Donna uccisa a coltellate a Somma Vesuviana, confessa il marito: “Ero geloso” L’uomo, che si è spontaneamente presentato dai carabinieri, ha confessato l’omicidio della moglie, Vincenza Tuorto, 63 anni, uccisa a coltellate questa mattina nel parcheggio di un supermercato di Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli. Un altro uomo, intervenuto per difendere la 63enne, è invece rimasto ferito.

Era geloso, credeva che la moglie avesse una relazione extraconiugale, e così l'ha uccisa a coltellate: ha confessato il marito di Vincenza Tuorto, donna di 63 anni di Saviano, che questa mattina è stata uccisa nel parcheggio del supermercato Etè in via Marigliano a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli. Il marito della 63enne, originario di San Gennarello di Ottaviano, si è presentato nella tarda mattina alla stazione dei carabinieri di Ottaviano e ha confessato l'omicidio. Accecato dalla gelosia, nel parcheggio del supermercato, ha affrontato la moglie, che secondo lui intratteneva una relazione extraconiugale: i due hanno avuto una lite accesa, al culmine della quale l'uomo ha ucciso la 63enne; nella colluttazione è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, anche un fornitore del supermercato, un uomo di 46 anni, intervenuto per difendere la donna.

Non è ancora chiaro il tipo di arma che l'uomo ha utilizzato per compiere l'omicidio. Alle 9.30 di questa mattina, nel parcheggio del supermercato di Somma Vesuviana, è stato rinvenuto il cadavere di Vincenza Tuorto: presentava ferite compatibili con un'arma da taglio. I sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 63enne, originaria di Saviano ma residente, insieme al marito, a San Gennarello di Ottaviano; i soccorritori hanno riscontrato anche il ferimento, in maniera lieve, del 46enne, che come hanno appurato poi le indagini, intervenuto nel tentativo di difendere la 63enne dalla furia del marito. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Castello di Cisterna, mentre come detto l'uomo si è presentato in caserma ad Ottaviano per costituirsi.