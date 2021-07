Somma Vesuviana, donna uccisa a coltellate nel parcheggio di un supermercato La vittima è una donna di 63 anni residente nella vicina Saviano: il corpo della donna, con ferite compatibili con un coltello, è stato ritrovato nel parcheggio di un supermercato in via Marigliano, a Somma Vesuviana. Un uomo di 46 anni, invece, risulta lievemente ferito. Sono in corso indagini dei carabinieri: il presunto responsabile, il marito, si è consegnato spontaneamente ai militari.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È avvolto dal mistero l'omicidio che si è verificato questa mattina a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli: una donna di 63 anni, Vincenza Tuorto, residente nella vicina Saviano, è stata uccisa nel parcheggio di un supermercato in via Marigliano; sul suo corpo sono state rinvenute ferite compatibili con un coltello. I sanitari del 118 che sono giunti sul posto hanno riscontrato anche il ferimento di un uomo di 46 anni, residente a Sant'Anastasia, le cui condizioni non destano preoccupazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto e per individuare l'arma del delitto. L'omicidio si sarebbe consumato intorno alle 9.30 di questa mattina, venerdì 16 luglio.

Il presunto responsabile si è costituito: è il marito

A poche ore di distanza dall'omicidio, il presunto responsabile della morte di Vincenza Tuorto si è presentato spontaneamente nella stazione dei carabinieri di Ottaviano: si tratterebbe del marito della 63enne, la cui posizione è comunque ancora al vaglio degli inquirenti.

Un uomo ucciso a coltellate a Pozzuoli

Qualche giorno fa, invece, a Pozzuoli, ancora nella provincia partenopea, un uomo di 46 anni, Alessandro Cristian Amato, è stato ucciso a coltellate nel corso di una lite condominiale: per l'omicidio è stato fermato uno zio della moglie della vittima. Sarebbe stato proprio per difendere la consorte dall'uomo che Amato sarebbe rimasto ucciso: il 46enne è stato raggiunto da una coltellata al petto e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Leggi anche Ornella Pinto uccisa a Napoli con 13 coltellate, per Procura fu premeditazione

L'autore, Ciro Iovino, 63 anni, è stato fermato dai carabinieri all'interno del Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli, dove era stato trasportato perché rimasto anch'egli ferito, insieme ad altre tre persone, nella colluttazione: per il 63enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.