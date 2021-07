I carabinieri di Pozzuoli hanno fermato Ciro iovino, 63enne, dipendente del Comune di Pozzuoli nella circoscrizione di Agnano Pisciarelli, per la morte di Alessandro Cristian Amato, il 46enne ucciso sabato pomeriggio dopo una violenta lite in via Pisciarelli, tra Pozzuoli e Agnano. Iovino è lo zio di Alessandro. Quest’ultimo, secondo gli investigatori, sarebbe stato pugnalato più volte al petto per difendere sua moglie Imma nel corso di una lite condominiale. Un fendente al cuore gli sarebbe stato fatale. Alessandro, nonostante l’intervento dell’ambulanza del 118, non ce l’ha fatta ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Lutto nel rione per la scomparsa prematura di Alessandro, che era benvoluto da tutti e lascia moglie e figlie piccole.

Lo zio condotto a Poggioreale

Iovino è stato fermato dai carabinieri nel Pronto Soccorso dell’ospedale “San Paolo” di Fuorigrotta con l’accusa di omicidio volontario. Anche Iovino era tra i quattro feriti coinvolti nella maxi-rissa. Il 63enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa della convalida dell’arresto. I motivi economici, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, potrebbero aver scatenato la violenza, che ha visto coinvolte almeno una decina di persone con 4 feriti e un morto. I motivi, a quanto si apprende, sarebbero legati alla gestione delle quote condominiali e delle parti comuni di un palazzo popolare.

Amato ucciso con coltellata al cuore

Gli investigatori indagano anche su un’altra morte per infarto avvenuta qualche giorno prima, sempre nel corso di una lite nata nel cortile del palazzo e proseguita in strada davanti al bar Vitale. I feriti sarebbero quattro: tre donne e un uomo, oltre ad Alessandro Cristian Amato. Quest’ultimo sarebbe stato pugnalato più volte alla parte superiore del torace. Uno dei fendenti l’ha colpito al cuore. A inizio settimana, secondo gli investigatori, si sarebbe verificato un altro lutto nella famiglia Amato: nel corso di una rissa in via Pisciarelli, il padre della moglie di Alessandro Cristian Amato sarebbe morto per infarto nel corso di un litigio. Si indaga su possibili collegamenti tra i due episodi.