Donna trovata morta in casa a Piscinola, è la 50enne Nunzia Cappitelli. Non si esclude omicidio

Nunzia Cappitelli

Il corpo era a terra, sul pavimento del soggiorno. Sulla testa, una profonda lesione, probabilmente la causa del decesso. Resta ancora tutta da chiarire la morte di Nunzia Cappitelli, una 50enne di Piscinola, periferia Nord di Napoli, trovata senza vita nella sua abitazione di piazza Sant'Alfonso a Marianella. Sul posto la Polizia di Stato e gli specialisti della Scientifica, le indagini mirano a ricostruire le ultime ore della donna; resta in piedi l'ipotesi dell'incidente, ma allo stato attuale non è possibile escludere che possa essersi trattato di un omicidio.

Nunzia Cappitelli morta a Piscinola

A lanciare l'allarme, nel tardo pomeriggio di oggi, 14 novembre, sono stati i vicini di casa. Quando la Polizia di Stato è riuscita a entrare nell'abitazione la donna era già morta, distesa a terra. Al primo esame è stata subito evidente la lesione alla testa, che potrebbe anche essere il risultato di una caduta. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile, che sono al lavoro per la ricostruzione; gli investigatori si concentrano sulla vita privata della donna e sulla sua cerchia familiare per ricostruire le sue ultime ore. La donna, divorziata, viveva da sola e negli ultimi tempi aveva avviato una relazione; l'uomo è stato già rintracciato dai poliziotti, che lo stanno ascoltando in queste ore.

Lesione alla testa: ipotesi omicidio

Nell'appartamento di Piscinola sono arrivati anche gli specialisti della Scientifica, col compito di effettuare il sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce che possano aiutare a ricostruire l'accaduto. Nell'appartamento, ora sottoposto a sequestro, non sono stati trovati segni di colluttazione o altro che potrebbe far pensare ad una aggressione. Per avere la certezza sulle cause della morte si dovrà attendere l'esito degli accertamenti medico-legali. Per ricostruire la dinamica sono state acquisite anche le registrazioni della videosorveglianza di alcune telecamere installate nella zona.

(articolo in aggiornamento)