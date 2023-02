Donna travolta e uccisa da un cancello: il proprietario di casa condannato per omicidio colposo L’incidente nel 2018 a Mugnano, nella provincia di Napoli: la vittima si chiamava Maria Adamo, 60 anni.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Nel dicembre del 2018, Maria Adamo, una donna di 60 anni, venne travolta dal cancello della sua abitazione e perse la vita sul colpo. Ora, a distanza di oltre 4 anni da quel giorno, il giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord Stefania Amodeo ha condannato il proprietario dell'abitazione, un uomo di 57 anni, a un anno di reclusione per omicidio colposo.

Maria venne schiacciata dal cancello mentre lo apriva

Maria Adamo, insieme alla sua famiglia, aveva preso una casa in affitto in un parco privato in via della Resistenza a Mugnano, nella provincia di Napoli. Nella mattinata dell'11 dicembre del 2018, la 60enne era appena uscita con l'auto e stava richiudendo il cancello della sua abitazione quando una staffa ha ceduto e questo si è abbattuto su di lei, schiacciandola. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Maria Adamo non c'è stato nulla da fare: la 60enne è deceduta sul colpo.

Alla famiglia sarà accordato anche un risarcimento

Oltra alla condanna per il proprietario dell'abitazione, il Tribunale di Napoli Nord ha disposto anche una provvisionale di 25mila euro per gli eredi di Maria Adamo; alla famiglia, inoltre, sarà accordato anche un risarcimento, che però non è ancora stato quantificato.