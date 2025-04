video suggerito

Donna si sente male e muore alla gita di Pasqua in agriturismo: tragedia ad Ariano Irpino Una donna di Pozzuoli è morta poco prima del pranzo di Pasqua in un agriturismo. Inutili i soccorsi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Si sente male e muore durante la gita di Pasqua in un agriturismo. Tragedia ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove, nella giornata di Domenica 20 aprile, una donna di 74 anni originaria di Pozzuoli, in provincia di Napoli, è deceduta. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava con i suoi familiari in un agriturismo del comune irpino, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe stata colta da un improvviso malore, poco prima di mettersi a tavola con i suoi commensali.

Una donna di Pozzuoli è morta in agriturismo ad Ariano Irpino

La 74enne si sarebbe accasciata al suolo e sarebbe deceduta. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 che ha cercato in tutti i modi di rianimarla, con le manovre salvavita, ma senza successo. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L'episodio, a quanto si apprende, è avvenuto in località Scampata. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ariano Irpino, che stanno indagando sull'accaduto, nonché il magistrato di turno.

Comunità in lutto per la morte della 74enne

La Procura della Repubblica di Benevento, intanto, ha disposto il trasferimento della salma nell'obitorio dell'Ospedale "San Pio" del capoluogo sannita, a disposizione della magistratura per eventuali ulteriori accertamenti. La tragedia ha molto scosso la comunità locale, che si è stretta nel dolore dei familiari scossi da una così grave perdita in un giorno che doveva essere di festa e di serenità. Tanti attestati di vicinanza alla famiglia di turisti sono arrivati anche dal mondo istituzionale per la terribile perdita subita.