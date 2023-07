Donna ritrovata morta a Montemarano (Avellino), era sola in casa La donna aveva 70anni. È stata ritrovata senza vita dai vigili del fuoco e dai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una donna di 70 anni è stata ritrovata morta in casa a Montemarano, in provincia di Avellino. La scoperta è stata fatta dai carabinieri e dai vigili del fuoco che sono intervenuti questa mattina nell'appartamento che si trova in contrada Canali, dopo una segnalazione. L'anziana donna, secondo le prime ricostruzioni, viveva da sola in casa. Da tempo, però, non rispondeva ai ripetuti richiami dei vicini, che si sono preoccupati, temendo forse un malore, e hanno così allertato le forze dell'ordine per chiedere soccorso. Sul posto, questa mattina, martedì 25 luglio 2023, sono arrivati i militari dell'Arma per capire cosa stesse succedendo.

La anziana donna viveva da sola in casa

Quando hanno bussato alla porta però, non è arrivata nessuna risposta. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco. Una squadra è arrivata sul posto dal distaccamento di Montella, in provincia di Avellino. I pompieri sono riusciti ad aprire la porta dell'appartamento. A quel punto i carabinieri sono entrati in casa. Una volta entrati nell'abitazione, la settantenne, che viveva da sola, è stata rinvenuta purtroppo priva di vita.

Sul posto è arrivato anche il personale medico-sanitario dell'Ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L'episodio è accaduto nel comune di Montemarano in contrada Canali, attorno alle ore 11,30 di oggi, martedì 25 luglio. I carabinieri della locale stazione hanno avviato i rilievi del caso, per cercare di definire il quadro della vicenda. La donna potrebbe essere morta, si ipotizza al momento, per cause naturali. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe deceduta già da alcuni giorni.