Donna prende a pugni un medico, poi gli lancia una bottiglia in faccia: aggressione all’ospedale di Giugliano La donna ha anche spintonato la guardia giurata dell’ospedale: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato la 51enne.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di tensione, nella tarda serata di ieri, martedì 21 novembre, all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli. Al Pronto Soccorso del nosocomio, una donna di 51 anni, visibilmente preoccupata e agitata per le condizioni del figlio di 7 anni, portato poco prima in ospedale, ha spintonato la guardia giurata e inveito contro uno dei medici in servizio. Non contenta, poi, la 51enne ha colpito il medico con un pugno alla nuca e gli ha lanciato una bottiglia d'acqua in faccia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano, che hanno identificato la donna e l'hanno denunciata alla competente Autorità Giudiziaria. Per fortuna, sia il vigilante che il medico aggrediti non hanno riportato gravi conseguenza, ma soltanto lievi lesioni.