video suggerito

Donna lancia due gattini dall’auto, follia sull’autostrada A16 Napoli-Canosa La Polizia Stradale ha denunciato una insegnante dell’Avellinese, si sarebbe disfatta dei cuccioli mentre andava al lavoro a Napoli. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una gatta aveva partorito nell'ara condominiale, lei aveva caricato i gattini nella sua automobile e, andando al lavoro a Napoli, li avrebbe lanciati dal finestrino mentre percorreva l'autostrada A16. Una storia incredibile per quanto assurda, quella ricostruita dalla Polizia di Stato che, al termine delle indagini, ha denunciato in stato di libertà una 30enne dell'Avellinese: si tratta di una insegnante che lavora in un istituto comprensivo di Napoli, accusata di avere agito con crudeltà cagionando la morte di un animale, reato per cui è previsto l'arresto in caso di flagranza.

I fatti risalgono a lunedì scorso, quando al Centro Operativo della Polizia Stradale è arrivata una segnalazione: qualcuno aveva lanciato dei gatti dal finestrino di un'automobile in transito lungo l'autostrada Napoli-Canosa. Sul posto si è diretta una pattuglia di Napoli Nord e gli agenti, grazie alle indicazioni fornite dai testimoni, pattugliando l'autostrada sono riusciti a intercettare la vettura segnalata; hanno fermato l'automobile e la donna alla guida ha provato a negare tutto: di quella storia, ha detto, non ne sapeva nulla, non era stata lei.

Nel corso dei sopralluoghi gli agenti hanno trovato un gattino morto all'altezza del km 17 della A17, in direzione Nord, in località Tufino (Napoli). Successivamente i poliziotti si sono recati a casa della donna e hanno accertato che, una ventina di giorni fa, una gatta aveva partorito due cuccioli nell'area condominiale, entrambi spariti da qualche giorno. E che si trattava di gattini dello stesso colore e manto di quello trovato morto.