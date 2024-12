video suggerito

Donna investita e ferita gravemente a Napoli, preso dopo un mese il pirata della strada fuggito Il 28enne napoletano aveva investito una donna in via Sant'Anna dei Lombardi ed era fuggito senza soccorrerla. Incastrato dalle telecamere grazie alle indagini della Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Investì una donna napoletana di 62 anni mentre attraversava la strada al centro storico di Napoli, ferendola gravemente e provocandole la frattura dell'osso sacro, trauma cranico e la perdita di 2 denti, e poi fuggì. A distanza di quasi un mese è stato individuato e preso il pirata della strada. Si tratta di un giovane di 28 anni, anche lui napoletano. L'uomo è stato incastrato dalle telecamere e individuato al termine di prolungate e capillari indagini condotte dalla polizia giudiziaria della Polizia Municipale di Napoli, Unità Operativa Stella, retta dal Comandante Maggiore Gaetano Vassallo. La donna era rimasta gravemente ferita, con lesioni giudicate guaribili dal personale sanitario in circa 20 giorni.

Le indagini della Polizia Locale: il pirata incastrato dalle telecamere

Gli investigatori dei caschi bianchi sono così riusciti a venire a capo di un incidente stradale avvenuto il 24 novembre scorso in via Sant'Anna dei Lombardi, nel cuore del centro storico napoletano, poco distante da via Toledo. L'incidente stradale in questione, secondo le ricostruzioni, sarebbe avvenuto attorno alle ore 6,30 del mattino.

L'auto, a bordo della quale viaggiava il 28enne, avrebbe travolto la 62enne che era in strada, con omissione di soccorso e fuga da parte del conducente dell'autoveicolo. La donna è rimasta gravemente ferita, riportando una frattura coccigea, un trauma cranico e la perdita di 2 denti per 20 giorni di prognosi.

Immediato l'intervento degli operatori di polizia municipale che fin da subito si sono messi alla caccia del fuggitivo, individuando il veicolo solo a seguito di complesse triangolazioni delle telecamere di sorveglianza e di sopralluoghi atti alla ricerca del fuggitivo. Quest'ultimo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per omissione di soccorso e fuga.