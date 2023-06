Donna investita dal treno a Casoria vicino alla stazione, trasportata in ospedale Circolazione ferroviaria sospesa per 2 ore in prossimità di Casoria. Disagi sulle linee Roma – Napoli via Formia e Napoli – Caserta via Aversa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una donna è stata investita da un treno ed è rimasta ferita questa mattina a Casoria, in provincia di Napoli. L'investimento non è stato mortale. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, che, dopo aver prestato le prime cure mediche, ha trasportato la donna ferita in ospedale. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 9,45 di oggi, 6 giugno 2023, in prossimità della stazione di Casoria, sulla linee ferroviarie Roma – Napoli via Formia e Napoli – Caserta via Aversa.

Sul posto forze dell'ordine

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini e i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente non sarebbe avvenuto in stazione, ma nei pressi. Non è escluso che la donna stesse attraversando i binari, quando è stata investita dal treno. Ma solo i successivi accertamenti delle autorità potranno chiarire cosa sia avvenuto.

Treni in ritardo o cancellati

A seguito dell'incidente, la circolazione ferroviaria questa mattina è rimasta sospesa per circa 2 ore in prossimità di Casoria per l’investimento della persona da parte di un treno. Le autorità competenti si sono recate sul posto per svolgere i necessari accertamenti. La circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente dalle ore 11,10, dopo l’autorizzazione concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto. Tra le conseguenze dell'interruzione sulla sulla mobilità ferroviaria, si sono registrati rallentamenti fino a 30 minuti per un treno Intercity e per 7 treni Regionali, fino a 65 minuti per 2 treni Regionali. Mentre 3 treni Regionali sono stati cancellati e uno limitato.